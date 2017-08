Rojo Edwards juntó firmas para candidatura senatorial por La Araucanía

El parlamentario dijo que esta candidatura "no es una piedra para impulsarse a otros intereses que puedan existir".

El diputado independiente José Manuel Rojo Edwards (ex RN) confirmó este jueves su candidatura al Senado por la Región de La Araucanía, tras presentar alrededor de 2.400 firmas ante el Servicio Electoral (Servel) en Temuco.

El parlamentario dijo que esta candidatura independiente "no es una piedra para impulsarse a otros intereses que puedan existir. Es una candidatura al Senado para lograr la paz, para lograr el desarrollo, para lograr que no haya personas que no tengan agua potable, para que tengamos una región con mayor posibilidad de generación de empleo y una mejor calidad de vida".

Además, Rojo Edwards hizo un llamado a Chile Vamos a que haya lista única parlamentaria, pidiendo al bloque "abrir los ojos, tienen que cerrarse las listas parlamentarias en unidad, con todos adentro".

"Esa es la única forma de lograr el cambio que pretendemos con el Presidente (Sebastián) Piñera para que el país se pueda desarrollar y en particular, nuestra región", agregó.