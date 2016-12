Alejandro Guillier: Podemos ganar, debemos trabajar unidos y con buena leche

El senador independiente Alejandro Guillier celebró los resultados de la encuesta "Barómetro de la Política" CERC-Mori publicada este miércoles, que lo ubican como "el político con más futuro" de Chile e incluso lo muestran derrotando a Sebastián Piñera en una hipotética segunda vuelta presidencial.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter Guillier señaló que esta "gran noticia" la recibe "con humildad y convicción de que hay que persistir en el gobierno ciudadano", dialogando y escuchando a los electores.

Según el parlamentario, el sondeo también supone un mensaje "para la gente del progresismo en Chile" y viene a "demostrar que podemos ganar".

"Todo depende de nosotros, de que seamos capaces de trabajar unidos, con buena leche entre todos nosotros y con un programa de cambio, porque pase lo que pase después de las primarias (del 2 de julio de 2017) tenemos que juntarnos todo el progresismo para llevar adelante el programa que haga las reformas que Chile quiere, que avancen hacia una sociedad más justa, igualitaria, transparente y participativa, centrada en las regiones", expresó.

Guillier también puso una nota de paños fríos al indicar que la encuesta CERC-Mori "no garantiza nada, sólo dice que podemos estar con el ánimo arriba".

"Las encuestas siempre tienen una intención de quien las realiza. Por lo tanto, no son un espejo de la realidad. Son datos que nos pueden servir para ir tomando decisiones, afinando las energías donde estamos débiles, aprovechar más los potenciales, pero una encuesta no es más que una medición de momento y eso va cambiando durante el tiempo", reflexionó.

PR: "Es el único que le gana a Piñera"

En contraste con la mesura del candidato, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, fue todo optimismo, aunque también llamó al oficialismo a "cuidar a todos los liderazgos" y "terminar con el chaqueteo" hacia el senador por Antofagasta.

"Sin duda la encuesta CERC-Mori lo que ha hecho es constatar lo que nosotros hemos ido observando en cada uno de los estudios de opinión: que el liderazgo más competitivo dentro de la centroizquierda es Alejandro Guillier. Es la única persona que hoy día es capaz de ganarle a la derecha y a Piñera, particularmente", dijo Velasco.

En esta línea, el timonel llamó a la Nueva Mayoría a "terminar con el chaqueteo" y definir a la carta presidencial del oficialismo mediante "una primaria legal", para que luego todos se pongan "detrás de un liderazgo común con un programa y una fórmula parlamentaria común".

En un hipotético balotaje Guillier-Piñera, el primero gana con cinco puntos de ventaja, según la encuesta "Barómetro de la política".

"La calle está hablando"

Velasco reflexionó, además, que el alza de la intención de voto de Guillier "tiene mucho que ver con su tipo de liderazgo".

"Esto demuestra que quienes definen los liderazgos son los ciudadanos, no las élites ni las cúpulas ni los dirigentes de los partidos. Los ciudadanos están hablando, la calle está hablando y nosotros tenemos que estar en sintonía con la sociedad. No podemos hacer definiciones que no vayan en la línea de lo que la gente nos está indicando", remató el líder del Partido Radical, que el próximo 7 de enero proclamará oficialmente al periodista y sociólogo como su candidato presidencial.

Insulza: Deciden los partidos, no las encuestas

En el referido sondeo José Miguel Insulza, uno de los precandidatos presidenciales del Partido Socialista, apareció en la cola de las preferencias del electorado para una primera vuelta, con dos puntos porcentuales.

"Es una buena señal", reaccionó, valorando el aparecer por primera vez en este estudio y confiado de que irá creciendo "poco a poco". Además -y en contraste con lo expresado por Ernesto Velasco, remarcó que las decisiones las adoptan los partidos políticos y no los sondeos ni los ciudadanos.

"En lo que a mí respecta, no veo mucho las encuestas, para mí van a tener una importancia mayor en marzo, abril, probablemente", añadió.

Insulza consideró su irrupción como "una buena señal". (Foto: Agencia UNO)

"Yo estoy dedicado ahora a lo que son las próximas definiciones de mi partido, porque si yo voy a la primaria (de la Nueva Mayoría) del 2 de julio eso lo va a decidir el Partido Socialista, no lo van a decidir las encuestas ni nadie más. Por consiguiente, mi trabajo durante todo el mes de enero, fundamentalmente, va a ser buscar apoyo en las bases de mi partido recorriendo el país", dijo Insulza.

El ex ministro y ex secretario general de la OEA también indicó que está preparando un documento programático que va a difundir entre la militancia de cara a la reunión del comité central PS del 21 de enero.

Un escenario de primera vuelta con "todos los candidatos" compitiendo.

Ossandón: "La segunda vuelta será entre Guillier y yo"

También reaccionó a la encuesta CERC-Mori el senador independiente Manuel José Ossandón (ex RN), quien aparece empatado con Marco Enríquez-Ominami en el cuarto lugar, con un 5 por ciento de las preferencias.

"Yo estoy convencido de que la segunda vuelta va a ser entre Guillier y yo", aseveró.

Cabe consignar que en una posible contienda definitoria entre ambos el senador por Antofagasta vence con holgura a su par por Santigo Oriente: 38 a 15 por ciento, con una ventaja de 23 puntos porcentuales.

"Por supuesto; si la campaña no ha partido", dijo Ossandón al ser consultado por esta desmedrada perspectiva.

En una segunda vuelta Guillier-Ossandón el primero ganaría por paliza, con 23 puntos de ventaja.

"Ésta es una carrera de 800 metros que se va a ganar en la última vuelta de la pista, cuando hagamos una campaña y la despleguemos. Falta mucho para eso, pero claramente las gente va a preferir liderazgos nuevos" y "va a castigar a la antigua política", porque "están premiando la credibilidad", analizó Ossandón.

El ex alcalde de Puente Alto también señaló que el alza de Guillier "es fruto del trabajo que está haciendo", pero advirtió que "ésta es la etapa de entrenamiento" y "en el minuto en que haya que entrar a la cancha a competir" habrá "campaña, debates y muchas cosas que te pueden hacer subir o bajar".

UDI prevé "estrecho triunfo" de Piñera

"Si alguien pensaba que esto iba a ser una goleada se equivocó", reaccionó el presidente de la UDI, Hernán Larraín, quien, de todas maneras, confía en un triunfo "estrecho" de Sebastián Piñera.

"Yo creo que va a ganar el candidato de Chile Vamos, el candidato de la oposición, que hoy sería, sin duda, Sebastián Piñera. Creo que si las elecciones fueran hoy las ganaría Piñera, y si son mañana y ellos dos son los candidatos, va a ganar también, pero por estrecho margen", señaló Larraín.

Sin embargo, "no va a ser carrera corrida, porque la izquierda, a pesar del pésimo Gobierno que ha hecho la Nueva Mayoría, siempre logra posicionarse. Por lo tanto, vamos a tener una campaña estrecha", remarcó el timonel.

El presidente de la UDI y el secretario general de RN también analizaron la alta valoración de Alejandro Guillier en la encuesta. (Foto: Agencia UNO)

RN: Guillier está todavía en luna de miel

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, analizó el sondeo señalando que Alejandro Guillier "está todavía en una luna de miel y no ha tenido que sufrir los costos de ser el candidato de la Nueva Mayoría".

"Yo no sé qué va a pasar cuando Alejandro Guilier aparezca en la foto con el papá de la retroexcavadora, con el señor Quintana. No sé si va a seguir con los mismos apoyos. Yo que no", comentó el dirigente opositor, aunque enfatizó que, para la derecha, "la elección presidencial no está ganada".

En Renovación Nacional acordaron realizar primarias internas con militantes e independientes, pero trascendió que la directiva está haciendo gestiones para proclamar a Piñera u Ossandón, ex militantes –ambos- de la colectividad.