Encuesta Cadem: Alejandro Guillier volvió a recortar su distancia de Sebastián Piñera

El senador independiente Alejandro Guillier cerró el año 2016 sólo cuatro puntos por debajo del ex Presidente Sebastián Piñera en intención espontánea de voto.

Según la encuesta Plaza Pública Cadem, durante la última semana de diciembre Piñera se mantiene como líder en la carrera presidencial con un 23 por ciento de apoyo, pero la carta presidencial del Partido Radical "vuelve a cerrar la brecha a cuatro puntos, con un 19 por ciento".

El estudio semanal publicado hace 15 días, el 19 de diciembre, ya había puesto a Guillier a cuatro puntos de Piñera, pero en la medición posterior, difundida el 26 de diciembre, la distancia se amplió a ocho puntos.

Para la última semana de diciembre (los resultados difundidos hoy) el listado de presidenciables continúa con Ricardo Lagos y Manuel José Ossandón empatados en 4 por ciento (con variaciones de menos dos y más dos puntos, respectivamente).

Más atrás se ubican Leonardo Farkas, José Miguel Insulza, Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi, todos con un 1 por ciento de intención espontánea de voto, mientras el 42 por ciento de los encuestados no sabe, no responde, no tiene candidato o no tiene deseos de votar.

Sebastián Piñera y Alejandro Guillier continúan como los nombres más competitivos de la presente carrera presidencial.

El sondeo también registra un apoyo de 22 por ciento y una desaprobación de 68 puntos para la Presidenta Michelle Bachelet, y destaca que ningún partido o movimiento político supera el 50 por ciento de imagen positiva.

No obstante, las evaluaciones son "levemente mejores" para las organizaciones políticas nuevas, como Revolución Democrática, Evópoli, Ciudadanos y Amplitud.

Revolución Democrática, de Giorgio Jackson, aparece como la organización política mejor evaluada.

Estos resultados se conocen cuando aún no se revela la fecha para la publicación de la esperada encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), aunque versiones de prensa señalan que ello podría ocurrir durante esta misma semana.