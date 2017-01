"Frente Amplio" apurará la búsqueda de un candidato presidencial propio

Los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson anunciaron que el "Frente Amplio" que están construyendo el Movimiento Autonomista y Revolución Democrática junto con otras organizaciones de izquierda extraparlamentaria acelerará la búsqueda de un candidato presidencial propio y alternativo a los de la Nueva Mayoría y Chile Vamos.

Tras la publicación, esta mañana, de las encuestas Adimark y CEP, los ex líderes estudiantiles dieron por hecho que Sebastián Piñera y Alejandro Guillier serán las cartas a La Moneda de las "coaliciones tradicionales"; escenario ante el cual constatan la obligación de presentar una opción diferente.

"Hoy día más que nunca, al ver que ya están los candidatos de las coaliciones tradicionales, tanto de la Nueva Mayoría como de la derecha, nos tenemos que poner a trabajar con mucha más fuerza para presentar una alternativa. No tenemos excusas para no hacerlo, así que, desde ya, empezamos a invitar a la gente a que se haga la idea", dijo Giorgio Jackson en un punto de prensa en el Congreso.

El líder de Revolución Democrática espera que "para los próximos meses, ojalá después de febrero", el "Frente Amplio" ya pueda "contar con algunos nombres que se pongan detrás del proyecto", cuyo foco -aseguró- está en "el contenido", a fin de "disputarle a la Nueva Mayoría y Chile Vamos la representatividad de instituciones como el Congreso y el Poder Ejecutivo", para, en último término "transformar de nuestro país".

Giorgio Jackson: Es necesario que el Frente Amplio encuentre una figura presidencial, eso no puede esperar más #EncuestaCEP pic.twitter.com/RqyNKJ5bE4 — Cooperativa (@Cooperativa) 5 de enero de 2017

"Llenar un vacío"

La definición de un candidato presidencial "es algo que ya no puede esperar (...) Nosotros no hemos presentado alternativa y hay casi un 50 por ciento de personas que dicen no tener candidato. Esperamos poder llevar ese vacío", explicó.

"Nosotros hemos dicho que tenemos un proceso donde el contenido debe ir por delante, donde las confianzas políticas tienen que estar, pero, sin duda, hoy día más que nunca es necesario que el Frente Amplio encuentre una figura que pueda encarnar ese deseo de transformación, de alternativa, a lo que los bloques tradicionales están entregando", remarcó el ex presidente de la FEUC.

Contra el "cretinismo parlamentario"

En la encuesta CEP publicada hoy (ver archivo adjunto) Gabriel Boric y Giorgio Jackson se ubicaron, detrás del senador independiente Alejandro Guillier (carta presidencial del Partido Radical) como los políticos mejor evaluados de Chile.

"De nada sirven las buenas evaluaciones si sólo se traducen en adhesiones personales. Esa adhesión tenemos que transformarla en una adhesión a un proyecto colectivo, que es el Frente Amplio que estamos construyendo, con el cual vamos a levantar una alternativa para Chile", aseveró Boric.

El diputado por Magallanes y ex presidente de la FECh confía en que también "esa fuerza colectiva sirva para combatir el cretinismo parlamentario" que -en su opinión- existe en el Congreso y que "lo tiene como una de las instituciones más desprestigiadas del país".

Además de Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, el mentado "Frente Amplio" reúne al Partido Humanista, la Izquierda Libertaria y Nueva Democracia.