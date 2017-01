Tras Adimark y CEP, la UDI, el PR y analistas dan por zanjadas las cartas a La Moneda

Una jornada clave en miras a las elecciones presidenciales del 19 de noviembre se vivió este jueves, con la publicación -separada por sólo dos horas- de las encuestas Adimark y CEP.

El primer sondeo el ex Presidente Sebastián Piñera alcanzó un 29 por ciento de intención espontánea de voto, seguido de cerca por el senador independiente Alejandro Guillier, con un 26 por ciento.

El estudio del Centro de Estudios Públicos consignó luego que, ante la pregunta sobre a quién preferirían tener como próximo Presidente de Chile, el 20 por ciento de los encuestados se inclinó por Sebastián Piñera y el 14 por ciento lo hizo por Alejandro Guillier.

El también ex Presidente Ricardo Lagos quedó atrás, estancado, en un 5 por ciento de apoyo, mismo resultado que logró en Adimark, aunque, en este caso, con una caída mensual de dos puntos porcentuales.

Tras conocerse ambos resultados fueron varios los analistas políticos que coincidieron en dar por zanjada la disputa presidencial entre Piñera y Guillier, quitando toda opción a nombres como los de Lagos y Ossandón.

Lagos is Over. Corajudo intento, pero no alcanzó #Adimark #CEP