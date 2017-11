Esposa de Patricio Hales: "Lamento en el alma lo que ha hecho mi hija"

María de los Ángeles Swinburn desestimó la denuncia de abuso sexual de su hija Elisa García-Huidobro contra el ex parlamentario.

La esposa de Patricio Hales, María de los Ángeles Swinburn, arremetió contra su hija Elisa García-Huidobro luego que acusara a su marido de abusarla sexualemente cuanto tenía 10 años, relato que entregó junto a otras denuncias del ex embajador en Francia.

"Lamento en el alma lo que ha hecho mi hija, llevo 25 años de matrimonio con Patricio, fue él quien nos devolvió –a mí y a mis hijos- la tranquilidad de estar en una familia sin maltratos. No existe un 1% de veracidad en ese relato. Desconozco las motivaciones para hacernos algo así como familia", señaló Swinburn en una declaración pública emitida por el abogado del ex parlamentario, Hugo Rivera.

García-Huidobro relató a la revista Sábado que "él (Hales) abusó de mí: estábamos en el living de la casa de La Reina, viendo televisión. Todo estaba oscuro y él, ahí, con bata. Me toma y se le empieza a agitar la respiración. Me empieza a sobajear y yo sentí que había algo raro" .

"Me acuerdo que una vez, estando mi mamá presente, (Hales) me invitó a bañarme al jacuzzi con él. Él estaba desnudo, se paraba desnudo y se ponía espuma. (...) Lo hacía como juego, mostrándose frente a mí. Él se reía, con ese estado que ahora reconozco como eufórico", añadió la hijastra del ex diplomático.

Junto a la declaración de García-Huidobro, la publicación narró las denuncias de las ex secretarias del legislador Marcela Díaz y Viviana Zapata y de la otrora asesora del hogar María Eugenia Soto, quien el pasado 19 de enero presentó una denuncia ante la Fiscalía Oriente.

Abogado de Hales: Esto es una derivación de una denuncia falsa

"El sr. Patricio Hales ya enfrentó una primera denuncia injuriosa que dio origen a un sumario en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La investigación demostró la total falsedad de las imputaciones, no obstante lo cual se le causó un grave e irreparable daño personal y familiar. Este hecho, y su difusión pública, provocaron la renuncia a su cargo de embajador de Chile en Francia, dimisión que presentó sin que nadie se lo solicitara, con el fin de permitir que la indagación de las infundadas acusaciones que se efectuaron en su contra se llevaran a cabo con la más absoluta libertad", dijo Rivera en la misma declaración.

El jurista añadió que "ahora nos enfrentamos a una derivación de dicha denuncia falsa en la que nuevamente se han involucrado a personas que pertenecen a su entorno familiar, la cual está en etapa de investigación en la Fiscalía de Las Condes, habiéndose decretado únicamente las primeras diligencias, por lo que es fácil de suponer quienes pretenden influenciar no solo a la opinión pública sino también al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia".

Finalmente, Rivera insistió en que probarán la inocencia de Hales, cuya militancia fue suspendida por el PPD, frente a estos órganos competentes " y no a través de los medios de comunicación" .

"Estamos ciertos que, en definitiva y, no obstante estos indebidos afanes publicitarios, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, en su caso, declararán, una vez más, la absoluta inocencia de don Patricio Hales Dib", remató Rivera.