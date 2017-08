Alberto Mayol: "Evidentemente Giorgio Jackson perdió, no cabe ninguna duda"

El ex candidato presidencial del Frente Amplio es ahora candidato a diputado por el Distrito 10.

Alberto Mayol afirmó que, tras la crisis vivida la semana pasada en el Frente Amplio, "evidentemente" Giorgio Jackson, líder de Revolución Democrática, "perdió".

"Al saber de sociología y de ciencia política me parece que Jackson, evidentemente, perdió, no cabe ninguna duda", dijo Mayol entrevistado, ayer, por Emol TV.

Según consigna hoy El Mercurio, el ex candidato presidencial -que ahora es carta parlamentaria en el bloque por el Distrito 10, aunque alega que no va en "igualdad de condiciones"- aclaró que tras la polémica "no hay ganadores".

Cabe recordar que el fin de semana, en una entrevista publicada por La Tercera, Gabriel Boric, dijo que a Jackson se le atribuyó "una responsabilidad totalmente injusta", pero "se fue viendo involucrado en una polémica de la que ha sido muy difícil salir, porque Alberto ganó una batalla comunicacional de forma muy hábil".