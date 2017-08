Alberto Mayol ofreció ser candidato a diputado por Santiago

Alberto Mayol rompió este miércoles "un mes de silencio" tras su derrota en las primarias presidenciales del Frente Amplio -donde logró el 32,44 por ciento de los votos y fue derrotado por Beatriz Sánchez- para expresar su disposición a ser candidato a diputado por el Distrito N° 10, que incluye a las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja.

Mayol hizo el anuncio a través de Facebook Live, pero dijo que esta opción está condicionada al apoyo que reciba de adherentes voluntarios, dada la precariedad de recursos materiales de que dispone para llevar adelante una campaña parlamentaria.

"Los necesitamos y las necesitamos a ustedes. Vamos a emprender esta tarea si -y sólo si- hay una cantidad suficiente de personas que nos puedan ayudar", afirmó.

"¿Qué significa esto? Que si de aquí a siete días no vemos que llegue una lista grande de personas que estén disponibles a ayudar, que nos permitan sentir que esto tiene una respuesta, les digo: 'Con esto no alcanza, no hay problema. No es el momento'", explicó.

"Si vemos que hay mucha gente que está dispuesta a poner 'Me Gusta' en Facebook, pero no está dispuesta a más; bueno, no pasa nada", insistió, y dio plazo de una semana -hasta el próximo miércoles- para que los interesados se inscriban a través de su página de Facebook y en el correo albertomayoldiputado@gmail.com.

La meta: tres diputados del FA en Santiago

El sociólogo indicó que el Frente Amplio debe ponerse metas ambiciosas y, en esa línea, explicó que su apuesta es que en el Distrito 10 resulten electos tres diputados del bloque: que se reelija Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y lleguen al Congreso Francisco Figueroa (Izquierda Autónoma) y él.

"Aquí hay un diputado vigente del Frente Amplio, que tiene una posibilidad altísima de ser reelecto –Giorgio Jackson-; hay una posibilidad relativa de una obtención de un segundo cupo (Figueroa), pero yo creo que tenemos que ponernos una meta más interesante como Frente Amplio (...) Qué interesante sería que estos tres liderazgos pudieran llegar al Congreso", expresó.

"Esa posibilidad, esa bancada en sólo un distrito -el distrito donde está La Moneda- es dar una señal política potente. Me parece que tenemos que proponernos un desafío de esa envergadura: ir a buscar los tres cupos; una cosa que parece hoy día imposible. Es un desafío enorme, pero me parece que podemos cumplirlo", sentenció.

Alberto Mayol convocó a un punto de prensa para las 09:45 horas de este jueves en el Café Punto C, en calle Moneda 1158, para entregar más detalles.