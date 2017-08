Alberto Mayol: Si están buscando que me vaya del Frente Amplio, no me voy a ir

El ex precandidato presidencial y actual aspirante a diputado del Frente Amplio, Alberto Mayol, dijo en El Diario de Cooperativa que no comprende la polémica producida en el bloque porque, según afirmó, avisó con anticipación que quería ir por el Distrito 10 (Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja).

Mayol sostuvo que "la verdad es que le había avisado a todos los dirigentes relevantes del Frente Amplio, a los que estaban involucrados también y la verdad es que me cuesta mucho entender cuál fue el detonante porque además hay cupos disponibles en el distrito" y enfatizó: "Lo sabían desde hace rato".

"El Partido Ecologista Verde dio una opción de participar en la lista de ellos, el Partido Poder aparentemente estaría también dando la posibilidad de que dentro de esa lista el cupo de ellos pudiera ser para nosotros", aseveró el sociólogo.

Por ello enfatizó que "la polémica, la problemática se entiende bien poco. Habría que leer una disputa de otro tipo, una disputa más de carácter de poder del Frente Amplio, pero la verdad es que esto era bastante más simple", resaltó.

"Soy bien consistente en política, no voy a quebrar el Frente Amplio ni aunque me veten. Si lo que están buscando es que yo me vaya no lo van a conseguir, porque la verdad hemos trabajado mucho juntos para que esto funcione y no me voy a ir y no es una provocación ni nada", remarcó.

Consultado si es que esta polémica puede ensuciar el Frente Amplio, el también académico aseguró que cometer errores es parte de la política, pero que esos errores deben solucionarse.

"Se podría empañar (el Frente Amplio) si es que no somos capaces de resolverlo adecuadamente, lo he dicho antes cuando ha habido situaciones que a mí no me han gustado y las he señalado, pese a los costos que ello implicaba durante la candidatura, enredarse en cuestiones internas cuando deberíamos estar mirando otras cosas", comentó.

"El cometer errores es parte de las posibilidades, lo que no es parte de las posibilidades es que luego de cometerlos no enmendarlos. Aquí se han cometido errores y espero a la brevedad, ojalá hoy, se resuelvan estos problemas y podamos pasar a otro tipo de conversación que es la que nos parece más relevante", aseveró el ex presidenciable.

Distrito 10 es la única opción

Asimismo, sostuvo que su única opción de postular al Congreso será en el distrito 10.

"Si me dicen que no tengo que ir por el distrito 10 porque el Frente Amplio me lo pide, no voy, pero no voy por ningún otro, porque no tengo posibilidad, primero porque vivo y trabajo allí y por una cuestión práctica, ya que volví a trabajar y me comprometí a todas las actividades en mi universidad (de Santiago) del semestre, no voy a dejar cursos botados", explicó.

"Voy a trabajar en mi jornada laboral, soy funcionario público, tengo una jornada clara y estricta, por lo tanto, además voy a tener que hacer campaña a la salida de mi trabajo y si salgo de mi trabajo y estoy lejos de donde tengo que hacer campaña, no hay ninguna posibilidad saliendo a las 19 horas de llegar a hacer campaña a otras partes que no sea el mismo distrito donde trabajo y vivo", sentenció.