Beatriz Sánchez descartó que "Saberes Colectivos" sea plataforma para nueva candidatura

La ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, descartó que el recién presentado centro de pensamiento del Frente Amplio denominado como "Saberes Colectivos" sea una plataforma para una eventual segunda candidatura presidencial.

Justamente el jueves la periodista lideró junto a José Antonio Kast la lista de presidenciables de la encuesta Criteria, en la que apareció con el 10 por ciento de menciones espontáneas, solo por debajo del líder de Acción Republicana que alcanzó el 12 por ciento.

Al ser consultada por una eventual candidatura, Sánchez manifestó: "Yo no lo veo como eso".

"Yo soy una asambleísta más, somos aquí mis compañeros y mis compañeros iguales en esta asamblea, de hecho participé en una de las comisiones y así vamos a definir, entre todos y todas, un directorio", complementó.

"Saberes Colectivos", que funcionará como asamblea, es un centro independiente que cuenta con el apoyo de los partidos y colectividades del Frente Amplio y pretende formar a futuros líderes.

Dentro de los participantes en este espacio se encuentran representantes de diveros ámbitos de la sociedad, como el ex presidente de la FECh Nicolás Grau; la seleccionada chilena de fútbol Fernanda Pinilla; el dirigente de No + AFP Luis Mesina; y el ex candidato presidencial del PC Jorge Arrate.

Arrate, quien no milita en ningún partido del Frente Amplio, planteó que este centro de pensamiento debe ser un lugar que conteste las preguntas que la izquierda tradicional no ha sabido responder.

"Este centro no tiene que replicar actividades que ya hacen otros centros del propio Frente Amplio y sus organizaciones o de otros partidos de izquierda, tiene más bien que concentrarse en aquellas preguntas que la izquierda no ha sido capaz de contestar", manifestó.

"Saberes Colectivos" estará en coordinación con otros centros de pensamiento del Frente Amplio y que no recibirá financiamiento de empresas.