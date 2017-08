Beatriz Sánchez respaldó la bajada de Mayol: "Hay cosas inaceptables en política"

La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, defendió el rechazo definitivo de la mesa electoral del bloque a la postulación parlamentaria de su ex competidor en las primarias, Alberto Mayol, pues "hay cosas que son inaceptables hoy día en política".

La decisión se tomó la noche del lunes, desencadenada -dijo el Frente Amplio- por el "hostigamiento" y "amedrentamiento" de Mayol contra la abogada Natalia Castillo, una de las candidatas de Revolución Democrática por el Distrito 10.

"Creo que hay cosas que son inaceptables hoy día en política", aseguró la periodista, quien recalcó que "es muy dolorosa toda esta decisión que se toma".

"Es muy dolorosa, pero respaldo ciento por ciento la decisión que toma el colectivo, toda la mesa del Frente Amplio en esta situación", dijo Sánchez.

"Hoy día hay temas donde no nos podemos hacer los lesos, hay temas donde no se puede mirar para el lado, hay que tomar decisiones aunque tengan costos, aunque sean dolorosas", sentenció la candidata.

"Seguidilla de hechos, no un hecho puntual"

A pesar de que en el comunicado del Frente Amplio se alude directamente, como causa de la resolución, al audio que envió Mayol a Natalia Castillo, desde el bloque afirmaron esta mañana, en una conferencia de prensa, que no es sólo esta situación puntual lo que los llevó a tomar la determinación de bajar su candidatura parlamentaria.

"Lo que ha pasado en este tiempo es una seguidilla de hechos donde Alberto ha traspasado los principios básicos de nuestra organización, porque -como ustedes saben- ha hablado en la prensa antes de hablar con nosotros, entonces, como no ha sido posible ese diálogo a través del tiempo, se ha tomado esta decisión", dijo la vocera Rosario Olivares.

"No es por ningún hecho puntual, tampoco es por cupos o espacios, sino por sentar los principios de cómo queremos que trabaje el Frente Amplio", recalcó la portavoz del conglomerado.

Además, afirmó que lo ocurrido "no es un plan, porque ha sido una decisión difícil".

"No es que esto se haya planificado con antelación, es difícil porque sentíamos que Alberto también podía ser un aporte en el Frente Amplio, y él sigue estando en el Frente Amplio", concluyó Olivares.

Ecologistas: Juicio sumario sin derecho a defensa

A través de un comunicado difundido esta tarde en su página web, la directiva nacional del Partido Ecologista Verde informó que la colectividad "fue voto disidente" en la determinación de aplicar la referida "sanción disciplinaria" de "expulsión de Alberto Mayol" de la plantilla parlamentaria.

"Quedaba espacio para resolver esto políticamente y no es efectivo que hubiera que bajar por la fuerza a alguna candidatura para darle un cupo", dice la nota, donde se advierte que "lejos de darse argumentos políticos o electorales para bajarlo, se hizo una acusación de maltrato, lo que trató de demostrarse con un audio discutible. Por tanto, ya no se trataba de una discusión político electoral, sino de un juicio por conducta, por tanto no debió darse en ese espacio".

"Estando en contra de la decisión, solicitamos 24 horas para un análisis interno, lo que se nos negó. Por tanto, nos negamos como partido a hacernos parte de un juicio sumario, sin derecho a defenderse de una acusación grave", dicen los ecologistas.

"Seguimos formando parte del Frente Amplio, al que concurrimos al comenzar este año, porque creemos que es mucho más que las orgánicas, hay gente valiosa en todo Chile y el país necesita la oportunidad de conformar un referente nuevo, donde prime la confianza en lugar de la desconfianza, la colaboración en lugar de la competencia y la inclusión en lugar de la exclusión. Aún creemos que es posible. (...) Expresamos finalmente nuestros respetos a Alberto Mayol, pues consideramos que no han quedado debidamente acreditadas las acusaciones que mancillan su honra", finaliza el escrito.

Nueva Democracia rechaza presiones, maltratos y vetos

Al tema se refirió también, por la misma vía, el Movimiento Nueva Democracia, liderado por Cristián Cuevas, que respaldó la candidatura presidencial del académico, pero firmó la declaración de la Mesa del Frente Amplio apoyando la sanción.

"Nos vemos en la responsabilidad de manifestar nuestra profunda preocupación sobre cómo se han llevado los acontecimientos, fundamentalmente porque estamos en momentos cruciales para el desarrollo de un proyecto colectivo que requiere de la mayor seriedad y responsabilidad política y no podemos permitir que se empañe con hechos como estos", dice ND, que explicita críticas tanto a Mayol como a sus impugnadores.

"Lamentamos tanto las formas en que Alberto Mayol ha desplegado sus acciones estas semanas, como también la forma en que diversos partidos, movimientos y candidatos, han buscado vetar su opción parlamentaria. Todas esas actitudes nos han llevado a que el día de hoy el Frente Amplio esté siendo expuesto a la opinión pública como un espacio en donde priman los conflictos y tensiones y no la fraternidad y entendimiento", reflexionó.

"Como Nueva Democracia no respaldaremos nunca que un proyecto colectivo como el Frente Amplio se vea conducido en base a presiones y acciones individuales, como tampoco a mecanismos de vetos. Son formas antidemocráticas que no permiten construir un proyecto con cimientos sólidos. Es por ello que no respaldamos las acciones de Alberto Mayol ni tampoco la declaración emanada por la Mesa del Frente Amplio ni los vetos establecidos", dice el comunicado, sin aclarar por qué ND aparece como firmante de la misma.

Comunicado de la Mesa Nacional del #FrenteAmplio sobre aspiraciones parlamentarias de Alberto Mayol pic.twitter.com/TIXG1VsDq4 — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) 15 de agosto de 2017



"Hacemos un llamado a que las partes involucradas del conflicto retomen el diálogo y la discusión fraterna y demuestren a la ciudadanía que es posible construir con el respeto y cuidado que se merece un espacio colectivo compuesto fundamentalmente por miles de personas que, sin afiliación política, han querido creer en este proyecto. Como Frente Amplio debemos buscar mecanismos democráticos para resolver los conflictos, y esos no son ni presiones, maltratos ni vetos, sino que el diálogo fraterno entre todos los involucrados", remata la mesa ejecutiva de Nueva Democracia.

Alberto Mayol convocó a una conferencia de prensa para esta noche en el centro de Santiago, donde se referirá a la polémica.