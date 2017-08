Compañera de lista de Giorgio Jackson: Alberto Mayol me pidió que me bajara

La abogada Natalia Castillo, militante de Revolución Democrática y compañera de lista de Giorgio Jackson hacia las elecciones parlamentarias de noviembre, afirmó que Alberto Mayol le pidió "bajar" su candidatura a diputada para asegurarse él un escaño en la Cámara Baja.

Mayol dio a conocer públicamente la semana pasada su intención de ser candidato a diputado por el Distrito N° 10 (Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja), y en los días posteriores los dirigentes del Frente Amplio explicitaron que esta opción la levantó por su propia cuenta, sin consultar y sin negociar con el resto de los partidos y movimientos del bloque.

"Me decepcionó un poco que, en vez de ponerse a disposición del Frente Amplio, me haya pedido que me bajara", dijo, entrevistada por La Segunda, Natalia Castillo.

La militante RD sostuvo que Mayol le planteó esta solicitud "hace un par de semanas" y que ella le contestó "que no es una decisión mía" y "que uno de nuestros ejes programáticos es la paridad de género".

"Un privilegiado de la élite"

"(La petición) me sorprendió, él sabe que soy la única mujer del subpacto de RD y (...) sería pésima señal que esta candidatura sea desplazada a dedo por una candidatura masculina y proveniente de la élite", reflexionó la postulante.

Castillo aseguró que el ex candidato presidencial del bloque "es un privilegiado en Chile (...) por su origen, por su condición socioeconómica y porque, más allá de los formalismos, las mujeres nunca competimos en igualdad de condiciones".

El ex candidato presidencial del FA señaló que lo dicho por Natalia Castillo "es una acusación súper grave". (Foto: ATON)

"Al contrario, yo nací y crecí en La Granja, soy hija de trabajadores, producto de la educación pública, estudié derecho en la Universidad de Chile... Represento a la otra cara del distrito, vivo en Ñuñoa", enumeró Castillo, y añadió, finalmente, que "Alberto ya tuvo una franja presidencial, una propaganda que le da una ventaja tremenda".

La respuesta: "Ella falta a la verdad"

La Segunda también entrevistó al aludido Alberto Mayol, quien sostuvo que Natalia Castillo "falta a la verdad".

"Me junté con ella para contarle que iba y que le podía generar una merma. Giorgio me había dicho que era bastante probable que alguien de su subpacto ocupara el segundo cupo, y que eso le podía generar algún nivel de problema", explicó.

"Esto ya excede no sólo mis capacidades de entender la situación, sino que excede la lógica mínima de cooperación. A mí me están diciendo que tratemos de hacer del Frente Amplio un escenario limpio y tranquilo y mira: es una acusación súper grave", reclamó.

El académico también señaló al vespertino que definirlo a él como "un privilegiado" es "horrible y de pésimo gusto".

"Ella sabe que nací en La Cisterna; que no provengo de ninguna condición de privilegio. Sabe que tiene una carrera con harta más rentabilidad que la mía. Ella sabe que ha tenido mejores pegas que las mías... Me parece súper triste y nunca me habría imaginado un exabrupto de esta naturaleza", remató el ex aspirante a La Moneda.