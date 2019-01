Diputado Jackson: "Espero que el ministro del Interior pueda dar un paso al costado"

El diputado Giorgio Jackson (RD) manifestó que es "insostenible" que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, continúe en el cargo luego de que se conociera la declaración del ex jefe de Orden y Seguridad de Carabineros de La Araucanía Mauro Victtoriano, quien afirmó que le comunicó desde el primer momento al jefe de gabinete que no hubo un enfrentamiendo y que Camilo Catrillanca no estaba armado. Y añadió que espera que el secretario de Estado dé "un paso al costado"

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario de Revolución Democrática aseguró que "mi impresión es que ya no da más, es bastante insostenible su permanencia en el cargo y no es una opinión individual. Lo que pasó ayer es un corolario de una serie de irresponsabilidades que desde el Gobierno se han tomado desde el día uno".

"Lo que tenemos es que el día uno, el general de Carabineros le comunica al ministro Chadwick que no hubo ningún enfrentamiento, que estaba desarmado Camilo Catrillanca en el tractor y ellos, intencionalmente, generaron una comunicación para tratar de confundir a la población, de mezclar los temas, de apoyar ciento por ciento la labor de Carabineros cuando sabían que no había un enfrentamiento", cuestionó Jackson.

Según el diputado hay dos posibilidades: Que al ministro del Interior "realmente hay que creerle que no escuchó bien y no devolvió la llamada y, por lo tanto, fue negligente" o "sencillamente hoy día está tratando de encontrar alguna excusa y un chivo expiatorio en decir que hubo interferencia cuando no la hubo".

"Ambos casos me parecen igual de graves. Espero que el ministro del Interior pueda, por lo mismo, dar un paso al costado", agregó.

De la misma forma, los partidos agrupados en el Frente Amplio también solicitaron la renuncia del ministro Chadwick.

Los partidos del Frente Amplio se suman a la petición de que el ministro Andrés Chadwick renuncie. @Cooperativa pic.twitter.com/jMpPericHm — Kassandra (@KassWidemann) January 8, 2019

Acusación constitucional

Respecto a la posibilidad de realizar una acusación constitucional en contra del ministro Chadwick, Jackson aseguró que "es algo que se va a analizar en la oposición".

"Yo por mí, creo que cumple las causales de todas maneras y lo hemos analizado como Revolución Democrática pero no tiene ningún sentido que esto simplemente sea articulado aisladamente por los partidos políticos o individualmente por cada parlamentario, sino esto simplemente va a quedar en algo testimonial", explicó.

En esa línea, aseguró que "las acusaciones constitucionales se votan y, por lo mismo, se necesita articulación política para decir 'ok, ¿hay piso o no para llevar adelante esto?'".

Reforma tributaria

En esa misma línea, previamente consultado por el debate de reforma tributaria, el diputado aseguró que hay preocupación en el Frente Amplio respecto a "que sea tan difícil articular a la oposición en algunos proyectos".

Sobre la propuesta del Gobierno, Jackson manifestó que "así como está la reforma, le hace un daño enorme a nuestro sistema tributario. Entonces, por el momento, no (se aprueba)".

"Lo hemos dicho varias veces y con la oposición también hemos trabajado un texto, un borrador que yo espero que en los próximos días pueda salir que exige algunos criterios mínimos para poder empezar a hablar sobre la idea general de legislar", explicó.

[Audio] Giorgio Jackson: Nos preocupa que sea tan difícil articular a la oposición #CooperativaConversa https://t.co/OuN7UrSIhg pic.twitter.com/sILREuPseI — Cooperativa (@Cooperativa) January 8, 2019

Analista: La posición de Chadwick es "bastante insostenible"

Respecto a la situación del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y los últimos detalles conocidos en el caso de Camilo Catrillanca, en El Diario de Cooperativa también conversamos con el consultor en opinión pública y académico de la Universidad Diego Portales, Carlos Correa, sobre la situación del ministro Chadwick.

"Lo que reveló ayer el medio Interferencia es extremadamente grave y la pregunta que se hace la gente es ¿cuánto más hay? Porque hay una cantidad de nudos no resueltos en el caso Catrillanca", manifestó.

"La sensación que se está formando a raíz de todo este goteo de información que va saliendo es que el Ministerio del Interior y La Moneda no tienen absolutamente ningún control de lo que hizo Carabineros en esos días y no tiene tampoco ningún control en la crisis que se ha generado después", explicó.

"Acá hay una responsabilidad clara del Ministro del Interior porque no hay una conducción de esto y la situación que queda es que el Gobierno no tiene idea de qué fue lo que pasó", aseguró.

Según Correa, la situación de Chadwick es "bastante insostenible" porque "el argumento del Gobierno para sacar al general Hermes Soto era que se había visto sobrepasado por los hechos, cuando salieron los videos que publicó Ciper".

"Bajo esa misma lógica, aplicando la misma regla, la posición del Ministro del Interior es insostenible considerando lo que salió ayer, porque efectivamente lo que uno lee es que el Ministro del Interior estaba tan desinformado que en la interpelación que le hicieron dijo algo completamente distinto a lo que el general de Carabineros le había informado", aseguró.