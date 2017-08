Francisco Figueroa: Alberto Mayol empuja sus pretensiones a costa del Frente Amplio

El coordinador nacional de Izquierda Autónoma, Francisco Figueroa, acusó a Alberto Mayol de querer imponer su candidatura a diputado por el Distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja) sobre la base de "presiones mediáticas" y "a costa incluso del Frente Amplio".

"Alberto Mayol le está infligiendo un tremendo daño a la posibilidad de construir izquierda en Chile. Una vez más, pero ahora cruzando nuevos límites. Nos ha arrastrado a una polémica pequeña, a punta de ardides propios de la vieja política (...) Ha estado dispuesto a empujar sus pretensiones a costa incluso del Frente Amplio", escribió Figueroa en su cuenta de Facebook.

El ex líder estudiantil, quien es candidato de la IA para el mismo distrito, negó que la ex carta presidencial se haya "puesto a disposición" del bloque, pues "desea que la lista se rediseñe a su conveniencia", pese que el Partido Igualdad le ha ofrecido un cupo "en varias ocasiones".

"Incluso a costa de su propio discurso de representar la 'izquierda' del Frente, (...) ha presionado a RD (Revolución Democrática) y el Partido Verde para entrar en sus subpactos. ¡Los mismos que se supone él quería enfrentar por no ser suficientemente de izquierda!", disparó Figueroa.

"Presión mediática"

El ex vicepresidente de la FECh señaló que "NINGUNA de las organizaciones del FA apoya su pretensión (de Mayol) de entrar así al D10", pero "solo recién luego de sus continuas presiones mediáticas algunas organizaciones han debido salir a mostrarse dispuestos a cederle cupos, para reparar la imagen construida del FA por Mayol".

"La disyuntiva que enfrentamos producto de la presión mediática de Mayol es qué tipo de proyecto estamos construyendo, o incluso si estamos construyendo un proyecto o un espacio para puras carreras individuales, si venimos a refundar la política o a hundirnos con ella en su descomposición", continúa.

"Tengo perfectamente claro que esto puede ser leído como una defensa de mi opción en el distrito 10. Pero asumo el costo si alguien lee esto en esa clave, porque antes que candidato soy dirigente del Frente Amplio (...) y en esa calidad he sido crítico de Mayol antes, antes incluso de conocer su pretensión de competir con nosotros", explica.

"Lo que está en juego no es mi candidatura ni la de Giorgio (Jackson). Lo que está en juego es la posibilidad de hacer del Frente Amplio efectivamente un proyecto político, capaz de autogobernarse con sus propias reglas, es decir, ser un proyecto autónomo, unitario y ¡serio! (...) Así que sí, vamos a defender esa posibilidad con todo el rigor de nuestras convicciones", finalizó Figueroa su extenso posteo.

Alberto Mayol le está infligiendo un tremendo daño a la posibilidad de construir izquierda en Chile. Una vez más, pero... Posted by Francisco Figueroa Cerda on miércoles, 9 de agosto de 2017

"Ataques de incumbentes"

Alberto Mayol realizó esta noche una nueva transmisión en Facebook Live, la misma vía por la que, hace una semana, comunicó públicamente de su intención de ser candidato.

Allí, tal como lo hizo hoy temprano en Cooperativa, aseguró que había "informado previamente a varios líderes del Frente Amplio" de su candidatura, pero reconoció que, a esta altura, el tema "se transformó para la prensa en un conflicto, porque hay muchas voces, disensos, diferencias, denuncias y acusaciones".

"Entre ayer y hoy hay ataques sucesivos de varios candidatos incumbentes en el distrito, ataques de distinto tipo, distinto calibre, distinta temperatura, donde nosotros sentimos que el asunto tomaba otros ribetes y había que enfrentarlo con cierta claridad respecto a todo lo que había acontecido. Nosotros queremos despejar las dudas", sostuvo, insistiendo en que "no es cierto" que él haya planteado "sacar a alguien", como manifestó ayer Natalia Castillo, compañera de lista de Giorgio Jackson, quien en la víspera la respaldó en esta versión.

"Nosotros hicimos un requerimiento de ir en el Distrito 10, no hemos hablado nunca de las condiciones específicas en las cuales iríamos, no hemos dicho nada de qué pedimos (...) No hemos pedido ninguna preferencia, ninguna protección (...) Nosotros estamos intentando ir", señaló el académico.

Posted by Alberto Mayol Miranda on miércoles, 9 de agosto de 2017

"Preocupante" si hay un veto

"Los que nos ha resultado preocupante es la aparición de la tesis de que esto no es lo que corresponde para nosotros (...) Una dinámica donde se nos dice que hay partidos que nos quieren dar el cupo, pero es otra instancia la debe definir si nuestra participación en este distrito, teniendo cupo, es aceptable. Ahí nosotros decimos: aquí se puede estar construyendo una dinámica donde podríamos terminar en un veto, lo que es preocupante", explicó.

Pese a esto, indicó que "si hay quienes creen que ésta ha sido una crisis terrorífica y que estamos súper nerviosos, la verdad es que no es así, (...) esto es simplemente un debate que se va a resolver a la brevedad".

"Tener problemas es natural; es natural que haya gente que siente que, después de un complejo proceso de negociación, donde se llega a una estructura, aparece un 'ovni' y modifica las condiciones en las que se iba a jugar el partido", pero eso "iba a ocurrir en algún lugar del país con el candidato o la candidata que perdiese la primaria. Perdí yo la primaria y me tocó ser el que llegó a generar una tensión en lo que era el plan original en un distrito. Perdonen, pero es así", expresó Mayol, pronosticando que "los hechos van a ir desencadenándose claramente esta semana".