Gabriel Boric: "El Gobierno se ha enredado en sus propios errores"

El diputado Gabriel Boric (Movimiento Autonomista), uno de los líderes del Frente Amplio, evaluó el primer mes de Gobierno de Sebastián Piñera y lo calificó como "errático".

En entrevista con el diario La Tercera, el parlamentario analizó que en el oficialismo "Partieron tocando fibras muy sensibles para las oposiciones y con un discurso que, por un lado, invitaba a generar grandes consensos, pero en la práctica ese discurso se iba destruyendo con su actuar administrativo".

"El Gobierno se ha enredado en sus propios errores y, además, las divisiones propias de la derecha los han hecho bajar tres cambios a como partieron", aseguró Boric.

Para uno de los paladines del FA, desde la derecha "cargan" con un "trauma": "Nadie tiene claro en qué consistió el Gobierno pasado de Piñera". Por ello, dice, "partieron tratando de superarlo con una agenda de los acuerdos para ordenar a la derecha, pero después llegan con una agenda mucho más dura de derecha. El primer Gobierno de Piñera fue un quinto gobierno de la Concertación, y ahora tienen una pretensión de relato histórico que no existía antes".

Advierte: "Ojo con las regiones"

"La instalación del gobierno a nivel regional ha sido muy errática", postuló también el diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena al rotativo.

"En Magallanes ya han renunciado tres seremis, por eso hago un llamado al Gobierno a que no piense todo desde Santiago. Ojo con las regiones, las movilizaciones en el gobierno anterior de Piñera no partieron en Santiago", recordó, agregando que le parece que la política en Chile está muy 'santiaguinizada'".

¿Alianza con la Nueva Mayoría?

En el diálogo con el matutino, Gabriel Boric también se refirió sobre la posibilidad de participar en una alianza con partidos de la ex Nueva Mayoría.

"Es muy pronto para hablar de un reordenamiento de la política de alianza y nuestra prioridad está en fortalecer el Frente Amplio, su despliegue territorial y su capacidad de iniciativa parlamentaria, más que pensar en alianzas".

"Ese momento se va a dar en función de una discusión política e ideológica y no de cálculo electoral. Si esta discusión algunos quieren plantearla de cara a la elección de gobernadores, digo al tiro que ese no es nuestro punto central. Salvo que estés enfrentando una situación de fascismo grave, uno no puede hacer alianzas solo en función de un adversario común", agregó.