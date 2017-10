Sharp: Frente Amplio no puede entrar en la lógica de negociación con la Nueva Mayoría

En el marco de las elecciones parlamentarias y presidenciales, Jorge Sharp entregó su opinión con respecto a los posibles pactos del Frente Amplio con la Nueva Mayoría, señalando que no podían "entrar en la lógica de la negociación".

En Concepción, el alcalde de Valparaíso entregó el apoyo a los candidatos por el Frente Amplio al Parlamento y, en una entrevista a Diario El Sur, aseveró que el Frente Amplio no debía renunciar nunca a ser un actor en política.

"El Frente Amplio no debe renunciar nunca a ser un actor en política y no puede entrar en la lógica de negociación con la Nueva Mayoría por cupos ministeriales. Y con eso no digo que no se pueda dialogar, pero hoy no están las condiciones para pensar en algo de esas características", indicó Sharp.

Sobre los resultados de las últimas encuestas, las cuales no le han entregado buenos resultados a la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, el alcalde señaló que es "un tremendo llamado de atención, las encuestas expresan algo que no se está haciendo bien".