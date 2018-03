Futura diputada RN denunció amarre de cargos en Servicio de Salud de Aysén

La diputada electa por Renovación Nacional en la Región de Aysén, Aracely Leuquén, acusó amarre de cargos en el Servicio de Salud local.

La parlamentaria electa denunció que en las últimas semanas el Ministerio de Salud recontrató por un plazo de tres años al actual jefe del Servicio, Joel Arriagada, lo que calificó como un "amarre contractual bastante poco ético y bastante poco político".

Leuquén espera que esto "se pueda resolver" cuando empiece la nueva administración.

La ex concejala de Coyhaique sostuvo que "éticamente no se ha obrado bien. Si yo estuviera en los zapatos de Joel Arriagada sería yo quien diera un paso al lado, porque entiendo que él no encarna este proyecto político".

"No sólo por un tema ideológico. Acá también hay deficiencias evidentes en la inversión y la gestión que se ha realizado en materia de Salud", agregó.

La respuesta de Arriagada

Tras estas acusaciones, Arriagada respondió a Leuquén y comprometió "que de mi parte no va a haber ningún tipo de entorpecimiento o dificultad para la entrega del cargo".

"Lo que corresponde es entregar el cargo a las nuevas autoridades", finalizó.