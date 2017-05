Hackearon el sitio web de Evópoli

Esta mañana el sitio web de Evolución Política (Evópoli) fue hackeado, situación que fue comentada por el precandidato presidencial del partido, Felipe Kast.

Según los primeros antecedentes, el hackeo fue hecho desde Indonesia, de acuerdo a lo comentado por el propio aspirante a La Moneda.

Kast comentó que, si bien "no es nada grave", investigarán lo ocurrido. "Es una lata que caigan en este tipo de actitudes algunas personas que claramente no creen en el debate de ideas".

Eso sí, Kast comentó que fue "harto más grave" el ataque anterior, cuando fue agredido físicamente por un grupo de personas. "Ojalá fuesen todos (los ataques) simplemente cibernéticos", acotó.

El ex ministro dijo no creer que haya una "fijación" con su candidatura y resaltó que la agresión fue "al parecer por un grupo antisistema" que "no cree en la ideas y ocupan la violencia cuando se les acaban las ideas".

La idea de que el hackeo provonga desde Indonesia surgió debido a que al ingresar al sitio web de Evópoli, éste arroja inicialmente un mensaje en ese idioma que dice: "Lo siento, no puedo estar contigo". Luego de ello se carga la imagen que atribuye el ataque cibernético a "Xplos5ionS".