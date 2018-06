Heraldo Muñoz: Única obra que se asignó en Chile a OAS fue durante el Gobierno de Piñera

Luego que se conocieran antecedentes que vinculan a los ex Presidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei con el caso OAS, personeros de la ex Nueva Mayoría se mostraron partidarios de investigar todo lo relacionado con la empresa brasileña en Chile, incluida la licitación del Puente Chacao, adjudicada durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

Este domingo, diputados de Chile Vamos solicitaron al fiscal nacional, Jorge Abbott, que investigue estos antecedentes que podrían constituirse como aportes irregulares de la cuestionada constructora -vinculada al caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de Brasil- a políticos chilenos.

Según reveló este domingo La Tercera, el ex ejecutivo de OAS Felippe do Prado Padovani se reunió con los ex ministros de Obras Públicas Sergio Bitar, de Energía Marcelo Tokman, y de Minería Santiago González.

Al respecto, el ex canciller Heraldo Muñoz sostuvo en El Primer Café que "debieran entonces citar al Presidente Sebastián Piñera, ya que la única obra que OAS se ha asignado en Chile ha sido durante el período del Presidente Sebastián Piñera".

Sergio Bitar: Debí no haberlo recibido

En el mismo espacio de Cooperativa, el ex ministro Bitar aseguró que "vi esta noticia ayer y veo una foto y ahí me acordé que debí no haberlo recibido. Como ministro de Obras Públicas recibí a mucha gente: empresas constructoras, intendentes, alcaldes, abogados, experto, ingenieros para ver cómo empujamos las obras públicas en Chile".

El ex secretario de Estado apuntó que "esa reunión, como señala el propio informe de La Tercera, fue solicitada formalmente a través de los canales regulares del Ministerio. Si hubiera sabido de algo no los habría recibido, como le ocurrió al Gobierno siguiente, al Gobierno de Piñera".

También declaró sobre estos antecedentes el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, quien afirmó que "en el año 2009, las reuniones que tuvo tanto el ministro Bitar como Tokman fueron reuniones públicas, que fueron conocidas y que no tuvieron, si es que se pretende colocar esto en el ámbito de resultados de tipo lobby o de corrupción, ningún resultado".

"Las únicas dos licitaciones en que en ese Gobierno participó OAS, que fueron el Hospital de Maipú y el Hospital de La Florida, no fueron adjudicadas. La única obra adjudicada a OAS fue el Puente Chacao, en la cual se presentó sola, con socios coreanos, y esa fue adjudicada en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera", remarcó.

En tanto, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, tienda en la que milita el ex ministro Santiago González, aseguró que "lo que uno entiende es que cuando una persona es ministro de Estado también está normado por lo que es la Ley del Lobby".

"Eso significa que cualquiera empresa o persona o profesional que pide una reunión debe haber un registro de aquello y, por lo tanto, creo que uno no puede presumir nada irregular en el hecho de tener una reunión", agregó.