Yerno de Joaquín Lavín: La ambición por el poder saca lo peor de las personas

Isaac Givovich, yerno del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, comentó en Cooperativa las razones que lo llevaron a denunciar a su suegro ante el Servicio de Impuestos Internos.

En conversación con Una Nueva Mañana, Givovich comentó que "Asunción decidió no hablar más con los medios por un tiempo, debido a que igual es súper doloroso para ella enfrentar esta situación. Entiende que ya dijo lo suficiente en la entrevista que ya dio".

Cabe recordar que Givovich acusa al padre de su esposa de pedirle ocultar pagos por trabajos que realizó su empresa GES Consultores para la campaña senatorial de 2009, acusación que ha sido rechazada por el ex ministro, causando un quiebre en la familia.

"La ambición por el poder y de aferrarse al poder saca lo peor de las personas, y en este caso el haber expuesto con falsedades a nuestra familia es una parte de eso (...) poner este manto de dudas lo encontramos muy bajo", sostuvo Givovich.

Al recordar cuando se tomó la decisión de dar a conocer el caso, el contador dijo que "mi esposa me muestra a mis tres hijos y me dice 'yo no estoy dispuesta a sacrificarlos a ellos por resguardar la imagen de mi papá como lo hemos hecho y tanto tiempo que hemos vivido ocultando cosas'".

"Hay un tema de dinámicas familiares donde están todos dispuestos a sacrificar algo por el pater familias, cuestión que nosotros ya no estábamos dispuestos a hacer", sostuvo.