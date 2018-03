José Antonio Kast fue recibido con protestas en la Universidad de Tarapacá

El ex candidato presidencial José Antonio Kast enfrentó protestas durante su visita a la Universidad de Tarapacá en Arica, donde realizó una charla en la mañana de este viernes.

El ex diputado llegó a las 11:30 horas hasta el salon plenario de la institución, mientras que el mediodía una serie de estudiantes de Historia y Geografía iniciaron una protesta con puesta en escena en las afueras del lugar.

Los jóvenes criticaron el rol de la familia Kast durante la dictadura y la postura del ex parlamentario en relación a las minorías sexuales, el aborto y la inmigración.

Durante su alocución, uno de los asistentes le preguntó si se sentía "alaraco" tras los golpes que recibió esta semana durante una visita a la Universidad Arturo Prat en Iquique.

"¿Quién de los que estaba al lado mío era un guardia? ¿Héctor, que es el que me llevó en el auto? ¿Alonso, que es un alumno de la universidad? Esos son los guardias que tu dices", respondió el ex candidato presidencial.

Kast recalcó que "yo entré así como me ves ahora. Mira los videos y no niegues la evidencia, no justifiques la violencia, porque la pregunta inicial que tu hiciste fue deslegitimar todo lo que había pasado al decir 'usted es un alaraco'".

"Yo no he hecho victimización del daño que me causaron, no he hablado del dolor ni de la angustia que sufrió mi familia, no he dicho nada", aseveró.

Tras su charla, Kast salió por una puerta lateral del recinto, donde se registró un enfrentamiento entre simpatizantes y manifestantes, que terminó con un detenido.

El político independiente tendrá un encuentro con simpatizantes en dependencias de la Cámara de Comercio en la noche de este viernes, para posteriormente regresar a la capital.