Kast: "Me encantaría ser candidato de nuevo, pero con esta violencia no sé si llego"

José Antonio Kast ya está en Arica para dictar, esta tarde, una charla en la Universidad de Tarapacá, sólo dos días después de haber sufrido una severa golpiza en medio de una visita a la ciudad de Iquique.

"Mi vida política ha sido un constante movimiento (...) Siempre he recorrido Chile: a Arica debo haber venido cinco, seis o siete veces a dar charlas sobre servicio público, motivacionales; hablar de distintos temas. Durante la candidatura presidencial vine dos veces, entre la primera y la segunda vuelta", comentó Kast en una entrevista, esta mañana, con la Radio Primavera de la ciudad nortina.

"Mi estilo de hacer política es circular por Chile dando a conocer mis planteamientos. Yo no me escondo, yo soy una persona muy presente", afirmó el ex diputado y ex militante UDI, aunque reconoció temer por su integridad física.

"Que vaya a ser o no ser candidato presidencial, eso sólo Dios lo sabe. A mí, como persona –José Antonio Kast- me encantaría ser candidato de nuevo, pero si estos niveles de violencia continúan, quién sabe si alcanzo a llegar o no a la elección presidencial...", advirtió el político de ultraderecha.

Plantel pide "no provocar ni dejarse provocar"

Su charla sobre "servicio público" está programada para las 12:30 horas en el auditorio de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de Tarapacá, en la capital de la Región de Arica.

Según informó Emol, a raíz del episodio amargo del miércoles, Kast arriba al campus "esta vez no solo con su círculo de asesores más cercano, (...) sino también con un equipo que estará a cargo de su seguridad".

En la antesala de este acto la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Tarapacá aclaró que "ésta no es una actividad institucional", sino que "surge de la iniciativa de algunos estudiantes", y éstos son los "responsables de la visita y su normal desarrollo, en caso de concretarse".

"Señalamos lo anterior con claridad, dada la compleja situación acaecida en la ciudad de Iquique, cuestión que obviamente no es compartida ni en la forma ni en el fondo por nuestra institución. No obstante, solicitamos a la comunidad Universitaria y regional actuar en consecuencia a los legados y mandatos de la vida democrática del país, sin provocar hechos lamentables y también sin dejarse provocar por ideas con las cuales cada uno legítimamente pueda o no estar de acuerdo", señala la declaración oficial.