La pelea tuitera entre Kast y el creador de Gastón y Nova del Ministerio de Energía

Gastón y Nova fueron dos de los personajes revelación del año. Creados para promover el ahorro y acercar al Ministerio de Energía a la ciudadanía, los dibujos han sido todo un éxito en redes sociales. Pero también cuentan con detractores, entre los que surgió el ex candidato presidencial José Antonio Kast.

Luego que en Las Últimas Noticias, el community manager del ministerio y creador de los personajes, César Leiva, dijera que no seguirá en la cartera cuando asuma el gobierno de Sebastián Piñera, la cuenta de Twitter del diputado independiente (ex UDI) arremetió con todo contra Gastón y Nova.

Kast aseguró que se trataba de una "buena idea", pero lamentó que "se haya usado políticamente y luego de gastar recursos públicos, 'creativos' se la quieran apropiar. Al final, Gaston y Nova terminan siendo operadores políticos del Gobierno de turno y no una política de Estado".

Ante ello, Leiva le aseguró que no es un operador político y que, de hecho, llegó a su trabajo por concurso público.

Razones para no quedarme a trabajar con la derecha: acá 1 muy importante, se pasan por la raja su tan mal usada meritocracia. Entré por concurso público y no soy ni fui operador político. Ningún respeto @joseantoniokast pic.twitter.com/HYu8l3JTOW

Ven que ustedes no tienen ningún respeto por el aparato público? Por eso no me voy a quedar José. Yo entré por concurso público. Tengo un MG en comunicación digital y no soy un operador político. Por lo demás leete la ley de DDI, no no estamos apropiando de algo que creamos....