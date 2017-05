La polémica que generó imagen de Jaime Guzmán en bandera homosexual

Una particular polémica se vivió este martes en redes sociales que tiene al fallecido senador Jaime Guzmán como trending topic en Chile.

Luis Larraín, precandidato a diputado por Ciudadanos, subió el lunes a su cuenta en instagram una fotografía en la que aparece una imagen del histórico militante de la UDI sobre una bandera homosexual.

En ese poste, el fundador de Iguales escribió: "Miren con lo que me encontré en la concentración organizada por la @feuc2017 por la censura de la secretaria general a las actividades de la semana de diversidad y género".

Una de las reacciones más airadas llegó de la diputada UDI María José Hoffmann quien publicó en su cuenta de Twitter: "@LuisLarrain no respetar imagen de Jaime, un senador asesinado, para usarlo en tu causa habla d tu hipocresía c el respeto y la tolerancia".

@LuisLarrain no respetar imagen de Jaime, un senador asesinado, para usarlo en tu causa habla d tu hipocresía c el respeto y la tolerancia pic.twitter.com/rx4BNv7leI — María José Hoffmann (@PepaHoffmann) 23 de mayo de 2017

La réplica de Larraín no tardó en llegar. "Subir esta foto no equivale a hacer ninguna aseveración. Nadie tiene cómo comprobar si JG fue efectivamente gay o no, pues la persona que más lo ha investigado, su sobrino Ignacio Santa Cruz, no encontró ninguna evidencia".

"Es indesmentible que en el imaginario colectivo está instalada la idea de que JG era o puede haber sido gay. Es una especie de icono pop. No es algo que yo haya inventado. En todo caso, subir una bandera no significa nada. Vladimir Putin aparece en muchas banderas del arcoíris y no por ser gay. Esto fue un acto de protesta utilizando la imagen del conservadurismo", añadió en su declaración.

Larraín agregó que "solo encuentra que es una falta de respeto o incluso una agresión subir esta foto, como algunos me han dicho, quien cree que ser gay o asociarse al mundo gay es malo. Si no, ¿Qué tiene de irrespetuoso o agresivo?".

"El asesinato de JG es un crimen totalmente repudiable y lamento que algunos de los responsables hayan escapado de la justicia. Esto me parece tan obvio que no se me ocurrió que fuera tema, pero leí que para algunos lo fue. Le ofrezco mis más sinceras disculpas a cualquiera que haya sentido que no estaba respetando la memoria de un hombre asesinado", finalizó.