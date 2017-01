Enríquez-Ominami: "Voy a ser candidato pase lo que pase"

El líder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, insistió en que será candidato presidencial "pase lo que pase" y va más allá: "Voy a ganar... Estoy convencido de que los voy a convencer".

"Voy a ser candidato, pase lo que pase. Quiero proponerle al país, junto al PRO e independientes, una alternativa distinta. Estoy dispuesto a soportar lo indecible mientras crea que vale la pena. Si no es así, llegará el momento de pensarlo", dijo el dos veces presidenciable en conversación con revista Qué Pasa.

Y pese a que no han sido fáciles los últimos meses -por las investigaciones judiciales, los malos resultados en las encuestas y la masiva renuncia de militantes- asegura que "voy a ser candidato pase lo que pase" y puntualiza: "Eso hemos acordado, estar en la papeleta. Nos vemos en primera vuelta".

El optimismo de Enríquez-Ominami vas más allá y asegura que "voy a ganar... Estoy convencido de que los voy a convencer que de aquí al 19 de agosto que no sigan siendo irresponsables".

"El 50 por ciento de los chilenos no sabe por quién va a votar, y las mismas encuestas dijeron que Keiko era presidenta, Hillary también... supongo que estamos respirando el mismo aire. Espero que se oxigenen, que entren en cordura, y que se den cuenta de que va a ganar Piñera si no nos reunimos en una alianza programática, y no una pura coalición de cupos", explica.

"Es difícil pero no imposible"

Sobre las investigaciones que lo han vinculado a aportes de SQM y de la empresa brasileña OAS, el candidato asegura que "siempre pensé que cuando tuviéramos opciones reales de ganar, iba a pasar esto. Cuando en 2014 estábamos arriba en las encuestas dije '¡Opa! Ahora sí se van a preocupar'... porque es normal que los que tienen granjerías y privilegios reaccionen".

Sin embargo, igual defiende su opción indicando que "todo es difícil pero no imposible y no me asusta".

"A la centroizquierda le está yendo pésimo en el mundo entero. ¿Qué liderazgo de centroizquierda va al alza en el mundo? ¿Podemos? ¿El PP en Brasil? ¿El socialista francés?", pregunta.

Y aclara que "esta va a ser una campaña de medidas, no de visiones. ¿Trump tenía una visión de sociedad? No, medidas. La izquierda no está escuchando, tiene una obsesión y dice: esto es lo que se necesita".

"Cuando veo que el proceso de paz pierde en Colombia, que el brexit gana en Inglaterra, que Hillary pierde frente a Trump, cuando veo que gana Macri o que en Perú la segunda vuelta es entre dos derechas... pregunto: ¿Por qué seríamos nosotros el único país en el que vamos a ganar?", insiste.

Ante es análisis, el presidenciable en consultado por si entonces cree que el ganador será el ex Presidente Sebastián Piñera, a lo que responde: "Totalmente. Salvo que haya una primaria para todos los cargos, una gran centroizquierda con todos, y a su vez, que seamos capaces de proponer algo a las capas medias".

"Vamos a primarias"

Enríquez-Ominami también se refirió a la candidatura del primer presidenciable de la Nueva Mayoría, el senador Alejandro Guillier, proclamado por el Partido Radical.

Sobre si figura, indicó que "hace unos meses dije que Guillier es un pétalo de rosa en un poco séptico. Voy a evolucionar en mi reflexión sobre la Nueva Mayoría, Lagos y Guillier. Ya entendí la estrategia: quieren copiar a Bachelet y no pronunciarse. No digo nada para caer bien, porque si digo, pierdo votos".

En este contexto, insiste en que se debe hacer primarias: "En 2009 no hubo primarias, y este año no quieren hacer primarias para todos los cargos. Guillier quiere primarias para él; yo digo que hagamos primarias amplias para todos, para todos los cargos".

"Tengo un 1 por ciento según la CEP, estoy muerto, dicen. Demos por válida esa tesis. ¿Entonces por qué no vamos a primarias, para todos los cargos, si me van a ganar? ¿A qué le temen? En la Nueva Mayoría me dicen no, Marco, contigo sí pero no con el PRO. ¿Y el Frente Amplio qué dice? Con el PRO sí, pero con Marco no. Si estoy muerto, ya no existo, ¡vamos a primarias!", concluyó.