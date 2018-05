Marco Enríquez-Ominami se retira temporalmente de la política

Marco Enríquez-Ominami, el ex diputado socialista, líder del Partido Progresista y tres veces candidato presidencial, anunció este miércoles su retiro temporal de la actividad política.

ME-O comunicó su decisión esta tarde a través de las redes sociales, y la atribuyó a la necesidad de concentrarse en su defensa en las causas judiciales que lo complican, en casos como SQM y OAS, que han dejado su imagen pública "golpeada sobre la base de supuestos, caricaturas y filtraciones".

"Nos ganaron esta partida y a mí me convirtieron en el chivo expiatorio de todos los males de la política", dijo el ex aspirante a La Moneda en su cuenta de Facebook.

"Allende murió defendiendo sus ideales. Yo, en cambio, decidí vivir, en medio de la mácula si es preciso, por defender lo que es justo para la gente. Por eso, con la convicción intacta, pero con experiencia y canas, haré lo que aprendí durante estos años: que debo concentrar mis esfuerzos en defenderme de la infamia y la injusticia", explica.

Con la convicción intacta, pero con experiencia y canas, haré lo que aprendí los últimos tres años: que debo concentrar mis esfuerzos en defenderme de la infamia y la injusticia. Haré un paréntesis a mi vida política, por ahora. https://t.co/bRljLcSuFC — Marco Enríquez-O (@marcoporchile) 23 de mayo de 2018

"Sé que voy a ganar"

"He ganado enemigos poderosos (...) Son crueles, poderosos, pero también confusos e ineptos. Sé que voy a ganar, pero también sé que, por ahora, debo concentrarme en dar esa pelea y no otras, y en limpiar mis heridas", declama.

"Tres años he esperado ya para que se haga justicia y se limpie de una vez por todas una imagen golpeada sobre la base de supuestos, caricaturas y filtraciones. Justicia que tarda es justicia denegada, podría pensar, pero esto no me detendrá", continúa.

"Entendí claramente el dictado del pueblo el día de las elecciones, y como dije ese día y repito ahora, entendí que, por ahora, no soy yo el llamado por el pueblo a dar la pelea, y que, por lo tanto, he decidido hacer un paréntesis a mi vida política, por ahora", insiste ME-O en el cierre.