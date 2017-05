Marco Enríquez-Ominami: Sebastián Piñera está vinculado a 14 casos de corrupción

"Siento que estoy más preparado", señaló el ex diputado y ex militante socialista, que reivindicó su "seriedad" y probidad como candidato.

Marco Enríquez-Ominami reivindicó este lunes, en Cooperativa, su probidad, su "seriedad" y sus condiciones para ser Presidente, luego de haber inscrito el viernes ante el Servicio Electoral su tercera candidatura al sillón de La Moneda.

"Todo inocente puede ser investigado. Sé perfectamente que nunca actué fuera de la ley y les pediría a los adversarios que se sometieran a la misma investigación que me he sometido yo (...) Todos fueron financiados por la vía de las empresas, el Frente Amplio también, la Nueva Mayoría también", dijo a El Diario de Cooperativa Enríquez-Ominami, quien es indagado por la Fiscalía en los casos SQM y OAS.

"Me llama la atención que yo, el candidato que más ha denunciado el sistema, sea el más investigado, y no así Sebastián Piñera, con todo lo que sabemos. Para qué recordar los 14 casos de corrupción que lo vinculan, casos gravísimos, siendo Presidente, siendo funcionario público", acusó el líder del Partido Progresista.

"Piñera es un muy mal economista"

El ex diputado y ex militante socialista aseguró sentirse "más preparado" para llegar a La Moneda en éste, si tercer intento, destacando que tiene "propuestas concretas sobre economía", punto en el que también disparó contra el ex Mandatario.

"A mi juicio Piñera es un muy mal economista. No hay que regalarle el monopolio (de el tema de) la economía, como si fueran solamente él y la derecha quienes ponen las soluciones, y la centroizquierda somos los artistas de los problemas", argumentó.

"Yo creo que es falso. Hay que enfrentar a Piñera en el terreno de él, de la economía, donde no tiene propuestas, o en la educación, donde –peor aún- tiene propuestas, pero son para retroceder. En eso me siento, por lejos, el más preparado, el que tiene más energía y el más libre, también, para poder decir las cosas por su nombre", afirmó.

"Guillier le miente a su electorado"

ME-O también tuvo palabras críticas para Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, pese a que aseguró que ellos no son sus "adversarios".

"Mi domicilio es la centroizquierda, al frente de Piñera. Me llama mucho la atención no escuchar a Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier confrontar a Piñera y dejarlo mentir de esa manera", comentó, atacando con dureza la actitud del senador independiente frente a los partidos políticos de la Nueva Mayoría: "Esa fórmula no le hace bien a Chile.

"Execrar así, despreciar así a los partidos y decir que es problema de ellos que haya o no elección de intendentes cuando eres senador de la República con 15 millones de pesos de ingreso... Tienes un enorme poder: úsalo, Alejandro. Yo no tengo ningún problema contigo, pero usa tu poder, no juegues a Bachelet I y II. Le funcionó a ella porque ella tenía genuinamente una militancia reconocido", analizó.

"Insultar así a los partidos, con los que vas a tener que gobernar, es mentirle a tu electorado, porque cuando seas Presidente, si es que lo eres –yo creo que no lo vas a ser- vas a tener que entenderte con ellos", agregó Enríquez-Ominami, que no descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo parlamentario con la Nueva Mayoría.

"No lo sé., no lo sé... Hay una cantidad de reuniones entre las directivas, y me parece muy bien que haya responsabilidad política del PRO, de los comunistas, del PPD, de conversar... No lo daría por cerrado. No lo veo fácil, probablemente no haya lista única, pero también el 2009 todos aprendimos –supongo- que dividimos no llegamos muy lejos: ganó Piñera", recordó.

El "monopolio de la moral" en el Frente Amplio

El abanderado del PRO también tuvo palabras para Beatriz Sánchez, al afirmar que "se para sobre el monopolio de la moral diciendo: 'Soy pura, la única que sabe', y no le hemos escuchado una propuesta económica".

"Yo creo que hay que tener cuidado cuando uno trata de pararse sobre el monopolio de la pureza, porque no es así", dijo, aludiendo también a los diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Morosevic, y su exigencia de rebajar las dietas parlamentarias.

"Propongo algo, un desafío: ¿Por qué no donan su sueldo los diputados del Frente Amplio, como lo hice yo? Yo doné cinco meses, en campaña, a una corporación de presos en rehabilitación. Donen su sueldo. Vamos a los hechos, todo lo demás es retórica", sentenció.