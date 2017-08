Concejal de Cerro Navia: "Luis Plaza trata de desmarcarse descaradamente de lo que hizo"

La concejal comunista de Cerro Navia Judith Rodríguez afirmó que el ex alcalde RN Luis Plaza, procesado por el delito de fraude al fisco en el marco del denominado "caso basura", está intentando "limpiar su imagen" para ser candidato a diputado.

"Luis Plaza está tratando de desmarcarse descaradamente de lo que hizo en Cerro Navia, porque está en estrategia de campaña: aparece en eventos, en los bingos, en todo lo que pueda, tratando de limpiar su imagen, diciendo que estuvo mal asesorado, lo que es falso, es imposible de creer", señaló Rodríguez.

La edil y sus pares Rodrigo Valladares (PS) y David Urbina (MAS) interpusieron a inicios de junio un requerimiento ante el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana en contra de Plaza. La acción -que denunció "notable abandono de deberes" por no pago de cotizaciones previsionales, préstamos a cajas de compensación y otras irregularidades- busca que el ex jefe comunal sea sancionado con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"Se lava las manos"

Pese al tiempo transcurrido, "hasta la fecha (Luis Plaza) no ha dado respuesta a la denuncia y está intentando bajarle el perfil; se está lavando las manos con todo lo que pasó mientras era alcalde y, como tal, responsable", señaló la concejal, quien ha sido víctima de amenazas en su calidad de testigo en el "caso basura".

"El ex alcalde Luis Plaza es responsable por no pagar las cotizaciones a los trabajadores, sueldos y una serie de descuentos variables, entre otros incumplimientos de contrato. Además, nadie sabe todavía dónde están millones y millones de pesos que estaban destinados a la educación, a la salud; recursos muy valiosos para Cerro Navia y que hasta la fecha no se sabe en qué se gastaron. Una persona así no puede volver a ejercer un cargo público y es deber de quienes estamos por un mejor servicio público denunciar y poner en evidencia, visibilizar, que este tipo de políticos no le hacen bien al país", remató la militante comunista.

Luis Plaza, quien gobernó Cerro Navia entre 2008 y 2016, arriesga una pena de 15 años de cárcel en el "caso basura", conforme solicita la Fiscalía. En junio el actual alcalde, Mauro Tamayo, presentó una querella acusándolo de haber dejado al municipio con una deuda de 17 mil millones de pesos.