Algunos concejales de la comuna de Maipú recurrirán a la Contraloría, ahora por los regalos recibidos por la alcaldesa Cathy Barriga, involucrándola en una nueva polémica.

Esto porque durante esta semana el mismo ente fiscalizador la sancionó por haber realizado el denominado #KikiChallenge en un auto del municipio y tras conocerse la compra de peluches por montos millonarios para la comuna.

Ahora se conoció que ha recibido una serie de regalos -entre ellos un auto, una noche en un hotel y miles de entradas a conciertos- vía Ley de Lobby que según los expertos no corresponden.

"A mí no me parece correcto porque se marcan fronteras muy difuminadas entre negocios y la política. Sin duda que no se ve bien, en este caso una empresa privada, una automotora tiene una relación tan directa con el municipio, sobre todo si se gastan recursos del mismo para favorecer la publicidad de la automotora", aseguró el concejal Ariel Ramos (PC), quien confirmó que el martes se ingresaría el recurso en la Contraloría.

Desde el municipio respondieron que el auto fue entregado por la automotora directamente al ganador y que ellos sólo participaron en la difusión del concurso, aunque aparece registrado vía lobby como regalo a la jefa comunal.