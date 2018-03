Diputado DC: No entregaremos al futuro Gobierno la gobernabilidad de la Cámara Baja

No quedó nada zanjado durante la jornada de este jueves.

Los partidos de la Nueva Mayoría incluyendo a la Democracia Cristiana, se sentaron a negociar este jueves con los representantes del Frente Amplio y los independientes, que serán oposición al Gobierno de Sebastián Piñera a partir del 11 de marzo.

El objetivo es llegar a un acuerdo para definir la presidencia de la Cámara de Diputados, además de la presencia de sus parlamentarias en las principales comisiones, teniendo como base en que no están de acuerdo en que la presidencia de la Cámara Baja quede en manos de la derecha.

No quedó nada zanjado durante la jornada de este jueves y, en caso de no lograrse un acuerdo, al menos la DC no descarta un pacto administrativo con Chile Vamos.

El diputado de la falange, Pablo Lorenzini, indicó que "la Democracia Cristiana, diputados, nosotros tenemos un acuerdo: No vamos a entregar al futuro Gobierno la gobernabilidad de la Cámara de Diputados".

"En la medida que aquí vamos avanzando y tenemos acuerdo, bien. Si esto no resultara, nosotros vamos a conversar con quien corresponda. Eso también está ahí", manifestó.

Vallejo: "Queremos compartir con todas las fuerzas políticas"

Por su parte, el presidente del Partido Humanista, Octavio González, sostuvo que para que ellos concreten los proyectos del Frente Amplio y el programa del conglomerado van a necesitar los votos de la Nueva Mayoría, por lo que no descartan más conversaciones.

De todas formas, insistieron que la reunión de este jueves -que continuará el sábado la negociación- es algo netamente administrativo, pero hay algunos partidos que no descartan profundizar.

El Partido Socialista habló de que podrían sentarse las bases para un acuerdo político, mientras que la diputada comunista Camila Vallejo, sobre la relación con la DC, dijo que están abiertos a trabajar con un grupo transversal.

La parlamentaria indicó que han "conversado con la DC, hemos conversado con todos los partidos y fuerzas políticas sobre estos temas, y ellos tienen sus propios procesos, sus propias discusiones. Hemos visto reticencia y rechazo y oposición de algunos sectores, pero sabemos que son minoritarios en estos temas".

"Pero nuestra disposición, insisto, en función de nuestro programa, de nuestra agenda de cambios, es algo de público conocimiento y que queremos compartir con todas las fuerzas políticas que estén interesadas en acompañarnos", aseguró Vallejo.

"Esto ha sido meramente una conversación"

Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, insistió en que nadie ha hablado de un acuerdo político en este caso y que lo de este jueves fue netamente administrativo.

El parlamentario dijo que, "hasta ahora, esto ha sido meramente una conversación con respecto al acuerdo administrativo. No se han mencionado ni enunciado ningún otro tipo de aspiración del espacio el que está constituyendo esta mesa para poder llegar a algún acuerdo. Así que, a futuro, se verán proyectos específicos, si es que actuamos como oposición o si es que hay quienes finalmente le terminan entregando los votos al oficialismo".

"Pero acá no hay ningún tipo de pretensión de este espacio que vaya más allá del acuerdo administrativo", aseguró.

En paralelo, el Partido Comunista se reunió este jueves con la Izquierda Autónoma, donde los dirigentes de este último dijeron que extendieron una invitación para continuar el diálogo de cara a presentar una alternativa al país, dejando la puerta abierta para profundizar los acuerdos como oposición.