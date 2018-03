Diputados "descolgados" ponen en duda acuerdo de la centroizquierda para presidir la Cámara Baja

El domingo 11 de marzo, antes del cambio de mando, los diputados tendrán que definir la presidencia de la Cámara Baja, para lo cual se han llevado tratativas entre las fuerzas que serán oposición para encabezar la Corporación y las distintas comisiones.

Contando a la bancada de la DC, los otros partidos de la Nueva Mayoría, los del Frente Amplio, los Ecologistas e independientes, la futura oposición suma 83 parlamenarios, mientras que Chile Vamos tiene 72.

Para conseguir la presidencia de la Cámara de Diputados se requiere la mitad más uno de los 155 parlamentarios, es decir 78 votos.

Con este panorama, si seis diputados se descuelgan el acuerdo de la centro izquierda no fructificará y de hecho hay varios parlamentarios que dicen no sentirse representados con las negociaciones.

El diputado independiente Karim Bianchi, integrante de la bancada del PR, dijo estar abierto a seguir conversando con la derecha.

"Es un acuerdo (el de la centroizquierda) en el cual yo no he sido parte y en cierta medida no lo comparto. Al no ser parte de esto, al no haber sido consultado me siento en libertad de acción. Yo estoy abierto a conversar de todas las cosas que se van a votar con todos", dijo el parlamentario.

De los 14 diputados de la DC al menos dos -Jorge Sabag y Miguel Ángel Calisto- ya plantearon que no están dispuestos a pactar con el PC y el Frente Amplio

El diputado Pablo Lorenzini, quien ha encabezado las negociaciones, admitió que la votación secreta dificulta que se pueda cumplir el acuerdo al 100 por ciento.

"Hemos seguido buscando la fórmula de que ellos entiendan que aquí no es un pacto político, sino que es simplemente de gobernabilidad y administración de la Cámara al tener que ser secreta (la votación) el domingo, y al ser secreta puede producirse que alguno, escondido, 'fondeado', en el voto secreto pueda desconocer lo que hemos acordado como Democracia Cristiana", manifestó el legislador.

Chile Vamos busca aprovechar la "oportunidad"

La derecha buscará aprovechar estas oportunidades y Leopoldo Pérez (RN) dijo que se mantienen las conversaciones con parlamentarios ajenos a Chile Vamos.

"No se ve fácil, si bien hay algunos parlamentarios de la DC e independientes que han manifestado que ellos no están en disposición de negociar con el Frente Amplio y la izquierda más radicalizada, por lo tanto esperamos confiados que el domingo impere que Chile necesita un Congreso y una Cámara de Diputados que esté al servicio del país y no al servicio de coaliciones efímeras", sostuvo el parlamentario.

El domingo, luego de prestar juramento, los 155 diputados votarán de forma secreta por la mesa de la Cámara -presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente- y en caso que nadie obtenga los 78 votos se tendrá que realizar una segunda vuelta el martes 13 de marzo.