Guillier participó en encuentro ciudadano en Cerro Navia en previa de proclamación del PC

El candidato presidencial de los partidos Radical y Socialista, el senador independiente Alejandro Guillier, protagonizó este sábado un encuentro ciudadano para recavar opiniones que constituyan su programa de Gobierno en la comuna de Cerro Navia, en su primer fin de semana de campaña en terreno.

La cita se enmarca en la previa de lo que será la proclamación del parlamentario por parte del Partido Comunista (PC) este domingo, donde se convertirá en la carta de tres partidos de la Nueva Mayoría, quedando pendiente una decisión del PPD.

El encuentro con vecinos comenzó con un llamado para sumarse al trabajo de recolección de las 33 mil 493 firmas que las tiendas que respaldan a Guillier necesitan para inscribirlo como candidato independiente.

Guillier evitó ponerse en un eventual escenario de acuerdo para segunda vuelta y afirmó que "estoy trabajando para construir primero una propuesta que le haga sentido a los chilenos y podamos ganar, ahora, qué va a pasar más adelante, eso lo dirá Dios, pero confíamos que nos iluminará a todos y pensaremos en el bien del país".

"Aquí se trata de evitar la regresión conservadora, les quiero decir que este no es el (ex Mandatario y precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián) Piñera de la elección anterior, viene a destruir las reformas y nosotros no lo vamos a permitir; vamos ir a la elección a ganar pero vamos a salir, luego, a defender lo que el país ha avanzado, no podemos retroceder a mitad del siglo XX", subrayó.

El secretario general del Partido Radical, Osvaldo Correa, recalcó que lamenta que no exista una primaria dentro del bloque, pero aseguró que no fue por falta de voluntad del candidato, sino porque desde la Democracia Cristiana "no quisieron inscribirse en esta primaria".

"En reemplazo de la primaria -enfatizó Correa- vamos a construir esta campaña nacional de recolección de firmas, porque tengo la certeza y la convicción, y así lo hemos conversado con el conjunto, que vamos a superar con creces las 34 mil firmas que la ley nos exige", subrayó.