Jorge Burgos: La DC es parte del Gobierno y hay que acompañarlo hasta el final

El ex ministro del Interior y recientemente nombrado administrador de la campaña presidencial de Carolina Goic, Jorge Burgos, sostuvo en Cooperativa que en la DC "somos parte de la coalición que le da sustento político al actual Gobierno" al ser consultado por las dudas sobre la continuidad de la Nueva Mayoría.

Según el ex secretario de Estado, "hay un compromiso que hay que cumplirlo, porque los compromisos no sólo hay que cumplirlos, sino que un buen compromiso para el país de darle sustento político al Gobierno de la Presidenta Bachelet. Eso, a mi juicio, no debe estar en duda y no ha estado en duda".

Burgos remarcó en conversación con Lo Que Queda del Día que "somos parte de la coalición que le da sustento político al actual Gobierno, y a este Gobierno hay que acompañarlo hasta el final del plazo constitucional, eso es lo lógico y lo normal".

"Tenemos dos candidaturas diversas a la primera vuelta, entonces, qué duda cabe que hacia el futuro nosotros pensamos en una coalición donde el sesgo de centroizquierda sea mucho más claro que el de izquierda pura, hacia donde ha ido, a mi juicio, moviéndose en muchas cosas la Nueva Mayoría tal como la hemos conocido", añadió.

Candidatura de Carolina Goic

Respecto a la candidatura presidencial de Carolina Goic, Burgos explicó que se debe "crear ideas, discutir ideas, propuestas concretas destinadas a poder convencer a tantos chilenos de que ésta es una candidatura que apela no a las minorías intensas, sino que a la inmensa mayoría de chilenas y chilenos que quieren sensatez, reformas, gradualidad, también crecimiento y mejorar su calidad de vida".

Sobre la baja adhesión que la senadora concita en las encuestas, el ex ministro afirmó que "hay que enfrentar las encuestas que no son positivas, y hay que hacerlo con ideas y entusiasmo. (...) En todas las campañas hay que conquistar a la inmensa mayoría de los chilenos, primero para que vayan a votar y esa inmensa mayoría no son militantes, son independientes, personas que se van a cautivar por ideas".

"Estoy convencido que los chilenos y las chilenas quieren propuestas de sensatez, que no les digan que todo se juega de nuevo, que todo hay que hacerlo de nuevo. Ojalá que haya debate de ideas, que ojalá ganen las ideas que uno cree, pero que también uno pueda decir acá se puede buscar un acuerdo, no decir 'son imposibles los acuerdos, se acabaron los acuerdos'", concluyó.