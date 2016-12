Osvaldo Andrade: La Nueva Mayoría no va a perseverar si no pare un candidato común

El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), aseguró en Cooperativa que "la Nueva Mayoría no va a perseverar como tal si no es capaz de parir un candidato" presidencial común entre todos los partidos.

En conversación con Lo Que Queda del Día, donde realizó un balance político del año 2016, el parlamentario aseguró que "la Nueva Mayoría no va a perseverar como tal si no es capaz de parir un candidato (presidencial) común y parir una lista parlamentaria común".

Al ser consultado por un nombre, Anadrade afirmó que "cuando a mí se me ha preguntado quién es mi candidato, yo he dicho dos cosas: uno, el que mantenga el impulso transformador de Bachelet, y es un programa, o sea, contenidos, y dos, que derrote a la derecha, porque uno puede tener un estupendo programa, pero si va a perder no deja de ser un ejercicio académico".

"Hay varios, lo que he dicho es que dejemos que los pingos corran y esto lo vengo diciendo hace meses. Yo estoy convencido que hay que dejar que los pingos corran y decidiremos en la primaria", añadió.

El ex ministro remarcó que "lo que también he insistido es que como en la primaria hay representaciones político-culturales, Alejandro (Guillier) representa un mundo y nosotros, PS-PPD, tenemos que representar su propio mundo y ahí tenemos un problema no resuelto, y es quién nos va a representar en esa primaria, pero para eso están los partidos y para eso está el diálogo".

"Yo sigo siendo de la idea que en las elecciones internas del Partido Socialista, que son el 26 de marzo, agregáramos una urna en que votásemos por nuestras candidaturas presidenciales y agregáramos otra urna en que la ciudadanía, los simpatizantes, los que quisieran ir pudieran votar allí también", sugirió.

Política presa de las redes sociales y las encuestas

A juicio de Andrade, "la política hoy está presa de las redes (sociales) y de las encuestas. Los políticos, no digo todos, pero un número importante de ellos, los días lunes ven la encuesta que sale y eso les genera su conducta semanal y ven las redes y eso les genera su conducta semanal. Si a la semana siguiente la encuesta dijo otra cosa y las redes dicen otra cosa su conducta varía".

"En política hay convicciones y también hay lucha por el poder. A aquellos que se disfrazan de ángeles póngale siempre mucho cuidado, porque algún Satanás hay detrás de ellos. Veo cierta tendencia a la hibridez, a tratar de no aparecer plenamente como lo que uno es", argumentó el diputado socialista.