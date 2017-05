Partido Radical: Decisión de la DC beneficia a Sebastián Piñera

"Creo que es lamentable que no hayan primarias", dijo Velasco.

El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, aseguró que la decisión de la Democracia Cristiana de que Carolina Goic vaya directo a primera vuelta con su candidatura presidencial beneficia a Sebastián Piñera.

"Creo que es lamentable que no hayan primarias. Yo creo que la primaria en no sólo un mecanismo de elegir un candidato, era fomentar la participación de ciudadanos, era el debate de ideas, eran propuestas programáticas, y es muy lamentable que esto no se dé", comentó.

Velasco enfatizó en que "hoy día lo que viene es fortalecer esa candidatura. La división de la centroizquierda beneficia a la derecha y beneficia a Piñera".

"Hoy día en este cuadro lo que tenemos que hacer es fortalecer el liderazgo más potente de la centroizquierda y nuestras ideas transformarlas en propuestas de programa y con una propuesta parlamentaria que los acompañe a primera vuelta", remató.

Partido Socialista expresó discrepancias por decisión

Por su parte, el Partido Socialista, a través de un comunicado, expresó este domingo su discrepancia de la decisión de la DC y aseguró que "desecha el entendimiento entre la izquierda y el centro político".

"Hemos expresado insistentemente la necesidad de arribar a un acuerdo amplio de todos los partidos de la Nueva Mayoría en torno a una candidatura única a la Presidencia, elegida a través de una primaria ciudadana", aseguró la mesa directiva del PS en el documento, informó la agencia Efe.

"Dos candidaturas presidenciales generan dispersión. Además inviabilizan el acuerdo parlamentario y dificultan el consenso programático, cuando por su propia naturaleza la competencia electoral genera una tendencia hacia la diferenciación", aseguraron los dirigentes socialistas.

Su ex presidente y actual diputado socialista, Osvaldo Andrade, señaló que "es un traspié, sin ninguna duda, yo creo que fue una decisión errónea, sin perjuicio de reconocer la legitimidad de la decisión, porque la tomó un órgano regular y, en consecuencia, no me merece mayor opinión. Pero creo que desde el punto de vista de la consecuencia política, constituye un error",

"Usted comprenderá que la perspectiva que teníamos inicialmente era un candidato común que emanase de primarias, un programa común y una lista parlamentaria común, eso hoy día está completamente en entredicho", añadió.

PPD: "Hace que sea muy difícil el tener una lista única"

En la misma línea, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, dijo que "la decisión de la DC la lamentamos en ese sentido, de que no vaya a la primaria, pero entendemos que vaya a primera vuelta obliga a definir un proyecto, definir una posibilidad de entendimiento en la segunda vuelta, que no es un drama, y que trabajaremos para mantener, sostener y profundizar una unidad de centroizquierda".

"Entendemos también que desde el punto de vista de dos candidaturas presidenciales en primera vuelta, hacen que sea muy difícil el tener una lista única. Igual lo intentaremos, pero entendemos que es muy difícil hacer esto", puntualizó.

Asimismo, adelantó que "el día 13 de mayo, el Partido por la Democracia tomará una decisión presidencial", agregando que "queremos escuchar a los dos candidatos que irán a primera vuelta (Guillier y Goic)".

Alejandro Guillier, candidato del PR, PS y ahora del PC, reaparecerá este lunes 1 de mayo en una actividad que tendrá con el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular.