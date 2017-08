Ricardo Lagos Weber: Es posible llegar con candidatura presidencial única en la NM

El senador PPD Ricardo Lagos Weber reconoció en Cooperativa que aún es posible que la Nueva Mayoría llegue con una candidatura a la primera vuelta presidencial.

"Hasta que no se inscriban las candidaturas el 21 de agosto, creo que todo es posible, de llegar a un entendimiento", dijo en conversión con El Diario de Cooperativa.

Consultado por si esa candidatura única sería la de Alejandro Guillier, el senador dijo que "sería lo más razonable, pero yo no le estoy poniéndole presión a Carolina para que se baje, estoy diciendo que ojalá nos hubiéramos puesto de acuerdo y todavía tenemos espacios, tal vez, para llegar lo más unidos posibles a la elección presidencial".

"Si la Nueva Mayoría tiene responsabilidad en la crisis de que lleguemos con dos candidaturas presidenciales a enfrentar una elección presidencial, mi respuesta es categórica, inequívoca, total, completa y segura que sí, tenemos una crisis, fracasamos en ese punto de vista", afirmó.

Y añadió: "¿Es remediable? Tal vez ¿Se puede repuntar? No me cabe duda, pero que me digan que esto es un éxito, de llegar con dos candidaturas presidenciales a primera vuelta de un conglomerado -la Nueva Mayoría hoy, la Concertación antes- que inventamos las primas y no fuimos capaces de llegar a una primaria, eso es un fracaso".

"Pienso, por lo que escuché, por las declaraciones, por lo que hablé con la gente de la Democracia Cristiana, con muchos militantes del PS, era que si se hubiera optado tal vez por la opción de (Ricardo) Lagos se hubiera evitado el escenario de no tener primarias", concluyó.