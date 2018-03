Senador Montes: Está "muy inmaduro" un acuerdo entre partidos de centroizquierda

El senador Carlos Montes (PS) defendió en Cooperativa los avances logrados durante el Gobierno de Michelle Bachelet, aunque aseguró que aún está "muy inmaduro" llegar a un acuerdo para una coalición opositora.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Montes planteó que durante estos cuatro años "se hicieron reformas importantes, se cometieron errores también importantes y yo creo que lo significativo, más que el término 'legado' que a mí no me gusta, lo importante es que aquí hubo un gobierno que hizo un hito, provocó ciertos cambios estructurales que apuntan en la línea de ser un país más parecido a las democracias en general".

"Hay sectores que han dicho que este gobierno no hizo nada, que no fue adecuado y puras cosas mal hechas y eso no es así", planteó.

El parlamentario recordó que "la reforma tributaria no es solo recaudar tributos, recaudación para hacer reformas, que es muy importante, es también terminar con privilegios que no existen en otros países, cosas excepcionales como el FUT, el goodwill, 15 privilegios".

Al ser consultado sobre el futuro de los partidos de izquierda, Montes sostuvo que aún "está muy inmaduro cualquier intento de darle una estructura más permanente al entendimiento entre los partidos. Cada uno de los partidos está reposicionándose, restructurándose, hay elecciones en algunos, en otros hay procesos de debate".

"Como gobierno habían tensiones (...) las diferencias llevaron a que se atrasaran los procesos, pero yo no quiero anticipar nada, porque va a depender de la evolución que tengan cada uno de los sectores. De lo que sí estoy convencido es que este país, con la derecha tan fuerte, donde está tan concentrado el poder o la influencia (...) es muy importante la unión de la centroizquierda", recalcó.