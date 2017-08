Timonel PS: Problemas en la DC no son buenos para la Nueva Mayoría

El timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, manifestó en El Diario de Cooperativa que los problemas que afectan actualmente a la Democracia Cristiana no son buenos para la Nueva Mayoría ni para el sistema político chileno.

La DC enfrenta una crisis interna luego que Carolina Goic dejara en suspenso su candidatura presidencial, estado de "reflexión" que anunció tras la Junta Nacional del viernes y sábado donde se respaldó la candidatura a diputado de Ricardo Rincón, a la que se oponía a raíz de la condena por violencia intrafamiliar.

El ex ministro indicó que "esperamos que la DC resuelva sus problemas internos con celeridad y de muy buena forma, porque no nos parece bueno para la Nueva Mayoría, tampoco para el sistema político chileno, que un partido tan relevante como la Democracia Cristiana enfrente una situación tan dramática como aquella de la que hemos sido testigos durante todos estos días".

"Por eso hemos sido muy prudentes. En general, durante las últimas semanas no nos hemos referido al cuadro de la DC mayormente y, particularmente, después de la decisión de la junta tampoco hemos hecho declaraciones, porque nos parece que tenemos que respetar el ritmo interno con el cual la DC debe resolver sus problemas y esperamos que lo haga de forma satisfactoria", afirmó.

El líder socialista, además, calificó como "crítica injusta" que el coordinador territorial de Goic, Juan Carlos Latorre, cuestionara la conducción que él está realizando en el PS y lo hiciera responsable de un eventual fin del bloque oficialista.

"Me parece que hay que contribuir a la solución de los problemas que afectan hoy a la Nueva Mayoría y no seguir profundizando. Hay otros dirigentes que han tenido una actitud distinta y que han entrado en lógicas de descalificaciones, pero no entraré en eso", aseveró.

Elizalde recalcó que "el PS oportunamente tomó una decisión, en el marco de su autonomía, respecto de quién iba a ser su candidato presidencial (Alejandro Guillier) y no me parece que sea un argumento legítimo esgrimir que una de las causas de la falta de entendimiento entre nuestros partidos sea que el PS haya nombrado el candidato que no le gustaba a otro partido".

Consultado respecto a si, en este nuevo escenario, es posible una lista parlamentaria con la DC, señaló que "siempre vamos a estar disponibles para la unidad".

"Nosotros creemos que siempre es bueno conversar, dialogar. La unidad no se construye sobre la base de las imposiciones", sentenció.