Insulza dice que el apoyo DC "fue fundamental" para cambiar su decisión

José Miguel Insulza afirmó que el apoyo de la Democracia Cristiana -como "símbolo de la unidad de la centroizquierda" expresada en la Concertación y la Nueva Mayoría- fue el factor clave que lo llevó a modificar su decisión y asumir, a última hora, una candidatura al Senado por la Región de Arica y Parinacota.

El ex ministro se reunió esta mañana con los presidentes y secretarios generales de los partidos del pacto "Fuerza de Mayoría", que apoyan a Alejandro Guillier, pero luego ofreció una conferencia de prensa con los timoneles Álvaro Elizalde (PS), Ernesto Velasco (PR) y Matías Walker, líder interino de la DC; tienda que resolvió respaldar su postulación en el norte.

"Para mí, como miembro orgulloso de la Concertación de Partidos por la Democracia desde el año 1988, y luego de la Nueva Mayoría, esto es un gran honor (...) Creo ser, en este momento, por fortunas del destino, la única persona que, de alguna manera, representa a todos los sectores de nuestra alianza, y eso yo me lo tomo muy en serio", dijo Insulza.

El ex secretario general de la OEA reconoció que cuando Elizalde le comunicó "que había otros partidos", no solamente dentro del pacto, "sino también el Partido Demócrata Cristiano, dispuesto a apoyarme. Eso fue fundamental para mi decisión".

"Les voy a decir, francamente, que no lo pensé mucho, porque creo que realmente es un deber a un llamado de una centroizquierda, que le ha dado gobernabilidad y fuerza a este país (...) Ésta es una señal muy clara de que hay una voluntad de unidad en la centroizquierda", afirmó Insulza.

Pese a estar divididos en la presidencial, los partidos de la Nueva Mayoría están cuadrados, desde anoche, detrás de Insulza. (Foto: ATON)

"No creo que tenga un costo"

El militante socialista reconoció que "nunca es bueno cambiar (de opinión) en un mismo día", como ocurrió ayer respecto a su negativa a competir en las parlamentarias, pero dijo que no cree que esto "vaya a tener un costo".

"Yo se lo he explicado a la gente con la que he trabajado en Atacama y he encontrado comprensión, porque esto ocurrió cuando ya la decisión de no postular había sido adoptada y sellada (...) El marco en el que se da esta candidatura es muy distinto a, simplemente, un cupo más en una región del país. Es un símbolo de una voluntad unitaria que siempre debe seguir existiendo", remarcó.

"Prometo esforzarme mucho y representarlos a todos en esta elección. Yo estoy seguro de que vamos a tener un Presidente o Presidenta de centroizquierda", sentenció.

"Lo mejor de la Concertación"

En la misma línea, en la comparencia conjunta ante la prensa Matías Walker destacó a "don José Miguel Insulza" como "un tremendo líder político", que "representa lo mejor de nuestro pasado reciente como Concertación, donde fuimos capaces de compatibilizar crecimiento económico con equidad y paz social", e indicó que "eso es lo que la centroizquierda le garantiza al país, independientemente de que enfrentemos esta elección presidencial con dos candidatos"; Guillier y Carolina Goic.

"Tengo el honor de anunciar que junto con nuestra candidata a senadora en Arica, Trinidad Parra, vamos a apoyar, como Democracia Cristiana, a José Miguel Insulza. Lo hacemos porque entendemos que los tiempos exigen gestos de grandeza pensando en la unidad y la proyección de la centroizquierda", agregó el diputado, que también aludió a "la importancia geopolítica de la Región de Arica, que requiere de grandes liderazgos".

"Los tiempos exigen gestos de grandeza" dice Matías Walker sobre el apoyo q da la DC a Insulza @Cooperativa pic.twitter.com/mJTFFhkK6G — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 22 de agosto de 2017

En el mismo sentido, Ernesto Velasco recordó que Chile está viviendo el juicio marítimo contra Bolivia en la Haya y, a la vez, existe "una relación con Perú que siempre es difícil", por lo que se requiere que para el extremo norte del país "haya personas que tengan liderazgos muy sólidos, muy potentes".

"José Miguel Insulza es un hombre de Estado (...) Por eso estamos con José Miguel Insulza, no es un tema electoral ni que no tenga otra convicción que es lo mejor para el país", afirmó el presidente del Partido Radical.

PC: Seguimos haciendo nuestro trabajo

A la salida definitiva de Insulza de Atacama se refirió también, durante las últimas horas, el diputado comunista Lautaro Carmona, quien es la carta de su partido para lograr un escaño senatorial en la zona.

"Siempre dijimos que son decisiones y competencias del Partido Socialista, y de hecho así fue. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo", señaló Carmona, que también descartó perjuicios por lo complejo que resultó el proceso: "No olviden que en la última elección parlamentaria logramos, por nuestra votación, doblar", comentó.

La instalación de Insulza en el norte es, en definitiva, apoyada también por el Partido Comunista, que decidió retirar de Arica la candidatura senatorial de Carmen Hertz, quien –anecdóticamente- fue polola del ex canciller cuando ambos estudiaban derecho en la Universidad de Chile.

Hertz, connotada abogada de derechos humanos, será finalmente candidata a diputada por el Distrito 8 (Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú) junto a Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.