Ley de cuotas: ¿Medida eficaz o saludo a la bandera?

Desde el retorno a la democracia, en las siete elecciones parlamentarias desde 1989, 446 mujeres postularon a la Cámara de Diputados, pero sólo el 12 por ciento consiguió un escaño. Al Senado, en tanto, postularon 51 mujeres, y sólo el 9 por ciento resultó electo.

La reforma electoral aprobada por el Congreso en 2015 incluyó una ley de cuotas que establece que "de la totalidad de candidaturas a diputado o senador declaradas por los partidos políticos, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60 por ciento del total respectivo".

Culminada la inscripción de postulantes en miras a los comicios de noviembre próximo, ya se sabe que la cantidad de mujeres candidatas se cuadruplicó, aunque el Partido Humanista y el Movimiento Amplio Social (MAS) no cumplieron con la norma, de modo que tienen un plazo de cuatro días para remediar la situación, advirtió en la víspera el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría.

Los Partidos q no cumplan con ley d cuotas, es decir q hayan presentado más de 60% de candidaturas mismo sexo, tendrán 4 días para corregir — Patricio Santamaría (@p_santamariam) 23 de agosto de 2017

Hasta el momento hay inscritas 360 candidatas a diputadas y 52 postulantes al Senado, y quienes llevan la delantera son el pacto "Por todo Chile" (62 por ciento de mujeres), el Partido Comunista (50 por ciento) y el pacto "Sumemos" (48 por ciento).

"¿Arroz graneado?"

¿Se expresará esto en el resultado de los comicios? Para el experto electoral Kenneth Bunker, habrá que esperar a la elección para determinar si la medida constituye un avance o es sólo un saludo a la bandera.

"Contar mujeres candidatas no ha sido fácil en la historia de las últimas siete elecciones, desde el retorno a la democracia. El número de mujeres candidatas en cada elección ha sido bajo y eso ha transformado al sistema político en uno que es muy adverso para las mujeres", comentó a Cooperativa el experto.

"Cuando toca aumentar del 15 por ciento base de mujeres candidatas al 40 por ciento, obviamente que (las organizaciones políticas) van a tener algunos problemas. La pregunta es qué porcentaje de las mujeres que están llenando las listas son competitivas y qué porcentaje no son competitivas. Eso lo vamos a ver después de la elección: si el número de mujeres que se elige sigue siendo bajo, entonces vamos a ver que los partidos solamente están usando a las mujeres como arroz graneado para llegar a la cuota legal", dice Kenneth Bunker.

"Me ofrecieron la candidatura por la ley de cuotas"

Una de las polémicas que se ha instalado en este contexto dice relación con la candidatura senatorial de José Miguel Insulza en Arica, que se levantó con apoyo público del pacto "La Fuerza de la Mayoría" (PS, PPD, PR y PC) pero también de la Democracia Cristiana, pese a que este último partido tiene otro pacto y otra candidata: Trinidad Parra.

"Es inaudito. Vi en la tele este pacto para el señor Insulza y quedé extrañada, lo desconocía", dijo Parra en una entrevista que publica hoy El Mercurio, donde cuenta además que se le ofreció postular sólo para cumplir con la cuota de género.

"Me ofrecieron la candidatura, me plantearon que necesitaban una mujer por la Ley de Cuotas. Me dijeron desde un principio que tenía que haber equilibrio entre mujeres y hombres, pero yo me decidí por convicción más que de relleno", acotó.

Ante la controversia, el timonel falangista interino, Matías Walker, se comunicó con Parra y "le explicó que la DC respaldaba su opción, pero que como había dos escaños en esa circunscripción, se había optado por apoyar también a Insulza, como gesto de unidad de la centroizquierda", y luego el diputado grabó un mensaje: "Quiero mandarle un cariñoso saludo a nuestra candidata. Agradecerle a una joven ariqueña, abogada, que cuenta con todo el respaldo del partido", consigna el matutino.

Evópoli: "Hay que partir"

El pacto Chile Vamos estuvo al límite del cumplimiento de la ley: lleva 73 candidatas a diputadas de un total de 183, y 12 en el Senado.

Carmen Gloria Aravena es compañera de lista de Felipe Kast en La Araucanía, y si bien admite que no tenía pretensiones de ser candidata, piensa que las mujeres, "con la oportunidad que hoy día permite la ley, tienen que dar el paso".

"Las mujeres en este doble rol de mamá, dueña de casa, profesional y trabajadora, tampoco tuvimos las ganas, generacionalmente, de participar tanto en política. Más bien (lo hicimos) siempre desde puestos, quizás, no relevantes, y siempre tirando a la arena a los hombres. Van a ser años para que avancemos efectivamente, pero hay que partir", dijo Aravena a El Diario de Cooperativa.

Frente Amplio: "Fortalecer los liderazgos"

En el Frente Amplio una de sus voceras, Rosario Olivares, quien es candidata a diputada, dice que la ley de cuotas es un paso para tener buena cantidad de mujeres, pero en el interior de las organizaciones corresponde fortalecer los liderazgos femeninos.

"Por fortuna dentro del Frente Amplio existen organizaciones que le dan un espacio importante al feminismo. Otras no tanto, otras lo están trabajando... Eso, de alguna manera, también va a determinar cuál va a ser la prioridad de las mujeres dentro de las listas", reflexiona Olivares.

"El punto ahora es cómo reforzamos esos liderazgos para que puedan, efectivamente, salir, porque siempre en relación a los hombres nos vamos a ver en desventaja", agrega la profesora de filosofía, representante del Movimiento Político Socialismo y Libertad (SOL).