Los candidatos a diputado que compiten por el Distrito 9 de la Región Metropolitana

Un total de 39 candidatos compiten por alcanzar uno de los siete escaños de diputados asignados al Distrito N° 9, que agrupa a ocho comunas sector norponiente de la Región Metropolitana: Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta.

Con la reconfiguración del mapa electoral tras la reforma del año 2015, el nuevo Distrito 9 congrega a los electores de los antiguos distritos 17, 18 y 19, actualmente representados, entre otros, por los diputados Daniel Farcas (PPD), Karla Rubilar (independiente) y Nicolás Monckeberg (RN), quienes resolvieron no repostular a sus cargos.

La lista La Fuerza de la Mayoría presenta ocho nombres, entre ellos el presidente del PPD y ex alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, quien por segunda vez intenta llegar al Congreso, luego de no lograrlo el año 2001.

"Hay que tener un AUGE de adultos mayores, una política de inclusión activa de la gente que tiene discapacidad, que, finalmente, son los más pobres entre los pobres, y ver cómo logramos que los niños vuelvan al colegio y tengan espacios amigables en los cuales no queden en la calle", reflexiona el timonel PPD al momento de ser consultado por sus prioridades legislativas.

También por el PPD, busca revalidar su escaño la actual diputada Cristina Girardi; lo mismo que en el Partido Comunista quiere hacer Karol Cariola, a quien acompaña Boris Barrera.

"Una de las principales problemáticas que enfrenta la ciudadanía tiene que ver con los problemas de salud, y nosotros hemos estado trabajando fuertemente en defender la salud pública, que –ya sabemos- está bastante deteriorada", dice Cariola.

Nombres juveniles

En el Partido Socialista una de las candidatas es Karina Delfino, dirigenta de la "Revolución Pingüina" del año 2006.

En tanto, en la lista Convergencia Democrática, de la DC, uno de los cuatro postulantes es el ex subsecretario de Transportes del actual Gobierno Cristián Bowen... Sus propuestas: "En temas de seguridad está la idea de generar justicia vecinal; es decir, jueces que estén destinados exclusivamente a ver todos los delitos que hoy día no se investigan mayormente, como el asalto a casas e incluso los portonazos, que a veces no se investigan porque no hay antecedentes suficientes"

Bowen también sugiere "bajar un 20 por ciento el sueldo de las altas autoridades para poder destinarlo exclusivamente al fondo común de pensiones", en el marco de la reforma previsional.

El Partido Progresista y la lista "Por todo Chile" presenta seis nombres, entre ellos los de Alejandra Navarrete y Alan Fancelli. Por el Frente Amplio hay ocho candidatos, donde destaca abogada y ex figura televisiva Maite Orsini, de Revolución Democrática.

"Nosotros queremos terminar con las AFP y crear un sistema con financiamiento tripartito: que tanto los trabajadores como los empleadores y el Estado aporten a un fondo administrado por un órgano público, autónomo, que va a asegurar a los adultos mayores una pensión al menos equivalente al sueldo mínimo", dice Orsini.

Deportistas en la derecha

En la lista de Chile Vamos resaltan dos nombres -del total de ocho- que provienen del mundo del deporte: como independiente por Renovación Nacional corre por un escaño la maratonista Erika Olivera, y como independiente por Evópoli promete dejar todo el ex velocista Sebastián Keitel.

"Las ocho comunas del Distrito 9 se caracterizan por ser comunas que tienen muchos niños, muchas personas de la tercera edad y un porcentaje altísimo de personas con discapacidad, entonces, es un distrito muy especial para mí, muy motivador, para tratar de generar políticas públicas", señala Keitel.

Por la UDI compite alguien que en esta campaña ha sabido de polémicas: la abogada Loreto Letelier; también la actual diputada Claudia Nogueira, quien señala que es posible que la derecha elija a cuatro diputados.

"La seguridad ciudadana hoy día es el tema: la delincuencia es un tema que tiene absolutamente azotada a la gente, la tiene frustrada, atemorizada. Por lo tanto, ahí hay que poner un foco importante para la protección de nuestras vecinas y vecinos de un distrito que es enorme", indica Nogueira.

Unión Patriótica lleva cuatro candidatos en el Distrito 9, entre ellos Guido González y Valeria Soto. También hay u independiente fuera de pacto: Eddy Roldán.