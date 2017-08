Luis Larraín: "Una foto con Piñera sería ir en contra de todo lo que he luchado"

Larraín -quien hizo campaña con Piñera en 2009- dice que no tiene candidato presidencial, pero Andrés Velasco y Felipe Kast son sus referentes.

El ex presidente de la Fundación Iguales Luis Larraín Stieb, integrante del movimiento Ciudadanos, defendió su decisión de ser candidato a diputado independiente en el pacto de Chile Vamos, pero sin apoyar a Sebastián Piñera; postura que ha desatado una ola de críticas hacia él mismo y hacia Evópoli, el partido que lo inscribió.

"Esto lo veníamos conversando hace varios meses. De hecho, el ofrecimiento (de Evópoli) estuvo presente desde abril, cuando el Servel impugnó a Ciudadanos. El problema es que yo no podía anunciarlo antes de que Chile Vamos cerrara sus negociaciones", explicó Larraín a El Mercurio.

"Yo siempre lo conversé con Andrés Velasco, con Felipe Kast, con Luciano Cruz-Coke, y la idea es que esta candidatura se entienda dentro de ese marco de amistad entre Evópoli y Ciudadanos. He seguido en contacto con Andrés y Kast, y creo que ambos van a ser referentes en mi candidatura", agregó el ingeniero, que asegura que, si bien hizo campaña por Piñera en 2009 e incluso trabajó en su Gobierno, en esta ocasión no tiene carta presidencial.

"No estuvo a la altura"

"Para mí, una foto con Piñera sería ir en contra de todo lo que he luchado. Él no estuvo a la altura de sus promesas electorales en su Gobierno anterior. Si bien presentó un proyecto de ley (sobre el Acuerdo de Vida en Común), la verdad es que mandarlo al Congreso sin urgencia y dejarlo dormir tres años, no es cumplir un compromiso", criticó el activista.

"(Apoyar a Piñera) sería ir en contra de mis convicciones. Mi defensa de la inclusión, de los derechos de los pacientes crónicos, de una sociedad más sustentable, no está sujeta a ningún tipo de chantaje o presión", advirtió.

"Yo vote por Felipe Kast en las primarias, consideraba que era el mejor candidato, (...) y creo que en el futuro es muy, muy probable que Evópoli se termine desprendiendo de RN y la UDI y haga alianza con el mundo desde donde yo vengo", comentó.

"Ir con la UDI fue súper difícil"

"Obviamente que pensé mucho en ir en una lista con la UDI, que se caracteriza por su postura ultraconservadora y que además eligió a la senadora Jacqueline van Rysselberghe como presidenta, lo que demuestra que la fuerza más tradicional, conservadora y pinochetista es la que domina todavía ese partido. La verdad es que ir con la UDI fue una decisión súper difícil, pero también hay que ser pragmático, y la opción más pragmática fue aceptar la invitación de Evópoli, a pesar de no compartir su candidato presidencial", remarcó Larraín.

"Las críticas hay que verlas de quiénes vienen, y muchas veces es de personas que jamás votarían por mí", sentenció.