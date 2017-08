No todo son halagos: Presidente del PPD acusó "incoherencia" de Insulza

"Yo no he pedido protección de nadie", dijo Insulza, tras reconocer que el apoyo de la DC fue el factor clave en su cambio de opinión.

El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, se desmarcó de los halagos unánimes que prodigaron sus pares de la Nueva Mayoría a José Miguel Insulza a propósito de su candidatura senatorial por la Región de Arica y Parinacota.

Tras anunciar públicamente que no aceptaría un cambio de circunscripción si el Partido Socialista lo bajaba de Atacama, como efectivamente ocurrió, Insulza reapareció por sorpresa en carrera, apoyado además por la Democracia Cristiana, pese a que este partido no va en el pacto "Fuerza de Mayoría", de las colectividades oficialistas que están con la candidatura presidencial de Alejandro Guillier.

Los timoneles explicaron esta mañana el viraje definiendo a Insulza como "un tremendo líder político", "un hombre de Estado" y un representante de "lo mejor de la Concertación"; mientras que él mismo dijo que asume la postulación como "un símbolo de la unidad de la centroizquierda".

"Creo ser en este momento, por fortunas del destino, la única persona que, de alguna manera, representa a todos los sectores de nuestra alianza, y eso yo me lo tomo muy en serio", aseveró.

"Turisteo"

Si bien firmó anoche el pacto con las listas de candidatos, Navarrete acusó hoy una "incoherencia" del ex secretario general de la OEA, en contraste con la actitud que atribuyó al candidato del PPD en la zona, el ex alcalde de Arica Salvador Urrutia, quien ha militado también en el Partido Progresista.

"Nosotros creemos que la principal ventaja que tiene Salvador Urrutia es la coherencia. Él ha sido de Arica, él nos pidió ir en la lista del PPD porque él tiene una convicción de que lo que ha ocurrido en Arica ha sido un turisteo de muchos candidatos que van y después se van", criticó Navarrete.

"Cuando José Miguel Insulza dijo durante mucho tiempo 'que Atacama y que las cúpulas', y él termina haciendo exactamente lo contrario, creo que es un tema de incoherencia que uno tiene que explicitar", advirtió Navarrete.

"El 'pánzer' tiene una cualidad: donde cae, cae bien parado", comentó hoy Alejandro Guillier. (Foto: ATON)

En cambio, el candidato presidencial de "Fuerza de Mayoría", Alejandro Guillier, valoró el acercamiento que permitió que la DC se sumara al respaldo al ex secretario general de la OEA y señaló que espera favorables resultados.

"El 'pánzer' es figura nacional, nadie podría negarlo. Por lo tanto, él cae muy bien ahí (en Arica), y va a hacer una gran contribución como candidato y -esperamos- como senador", dijo Guillier.

"En los procesos de designación y elección de candidatos siempre hay sorpresas, pero el 'pánzer' tiene una cualidad: donde cae, cae bien parado, entonces, esto se va a superar muy rápido y no me cabe duda de que se va a ganar rápidamente el corazón de los habitantes de Arica y Parinacota", agregó el abanderado.

La reaparición de Insulza, con apoyo del PC y hasta la DC, fue ayer la mayor sorpresa de la inscripción de las listas. Hoy se escucharon las primeras críticas. (Foto: PPD)

"No he pedido protección"

El aludido José Miguel Insulza reconoció, en tanto, que "nunca es bueno cambiar (de opinión) en un mismo día", como ocurrió ayer respecto a su negativa a competir en las parlamentarias, pero dijo que no cree que esto "vaya a tener un costo" en la elección de noviembre.

"Yo he respetado mi palabra empeñada con Atacama hasta el final. Me han solicitado un compromiso distinto y lo adopto sin ningún problema. Estoy seguro de que cuando vaya a Atacama -que voy a ir en los próximos días, porque tengo un compromiso con ellos de ir a varias cosas allá- me encontraré con compañeros que entienden perfectamente lo que estoy haciendo", afirmó, y descartó que su giro se haya dado por tener un eventual triunfo asegurado.

"Yo no he pedido protección de nadie. Quiero decir bien francamente que las personas que fueron excluidas de la lista no lo fueron por petición mía", remató.