Fiscalía envió al SII antecedentes sobre la venta de inmobiliaria del Partido Comunista

La Fiscalía de Alta Complejidad envió al Servicio de Impuestos Internos (SII) los antecedentes sobre la venta de la inmobiliaria Araucaria, vinculada al Partido Comunista, en el marco de una investigación por delitos tributarios.

Los informes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a quien se le solicitó que informe a la brevedad si intervendrá.

La denuncia fue hecha por el PRI, que llevó al Ministerio Público la transacción que hizo el Partido Comunista al vender un centenar de propiedades a la sociedad Inversiones Progreso SpA, creada especialmente para la operación y controlada por militantes comunistas, todo a un monto de 3.500 millones de pesos y no 8.000 millones, según sería su avalúo comercial.

En este contexto, el secretario general del PRI y querellante en la causa, Eduardo Salas, indicó que el hecho de que el fiscal Marcelo Carrasco haya enviado los antecedentes al SII no significa que el Ministerio Público no vaya a seguir indagando otros ilícitos

"Una cosa no excluye la otra, continúa la investigación. El Ministerio Público ha puesto acento en el tema de las declaraciones falsas del partido, porque ahí está lo sustancial. Esa declaración falsa es para decirle al Servel 'no, no somos nosotros los que tenemos estas propiedades, sino que esta otra empresa', pero no le dicen 'nosotros seguimos controlando completamente la empresa y completamente las propiedades'. Eso es lo falso", afirmó el dirigente.

"Intención de empatar"

Desde el PS, su secretario general, diputado Lautaro Carmona comentó el caso y acusó a la derecha de intentar jugar al empate.

"El tema de Impuestos Internos va a ser esclarecedor respecto al montaje que ha presentado la derecha para tratar de involucrar al Partido Comunista en conclusiones especulativas respecto a su probidad", indicó.

"Aquí hay una clara intención de empatar, porque vienen ya los debates titulares respecto al futuro Gobierno, incluyendo a Piñera, el carnaval de información respecto al abuso de poderes y los negocios para los grupos propios, para los cercanos y para la familia", puntualizó Carmona.