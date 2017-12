Partido Comunista propone "unidad sin exclusiones desde la DC al Frente Amplio"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, abogó por "un proceso de unidad desde la DC hasta el Frente Amplio" para hacer oposición al Gobierno de Sebastián Piñera y competir en la próximas elecciones.

"Planteamos un proceso de unidad amplio y sin exclusiones desde la DC hasta el Frente Amplio. Yo sé que vamos encontrar resistencia en algunos sectores de la DC y seguramente también en algún sector del Frente Amplio, pero (...) si no logramos hacer un esfuerzo y juntarnos (...) creo que no tendríamos mucho futuro en las próximas elecciones", dijo Teillier al diario La Tercera.

El timonel indicó que esta unidad "no necesita ser (expresada en una) coalición" política, que "eso se verá", pero advirtió: "Si queremos pensar en grande hacia el futuro no nos queda otro camino que la unidad. Hay que dejar de lado los intereses personales, (...) a veces cuestiones de principios, que parecen que son de principios, pero no son de principios".

"Yo lo advertí antes de la segunda vuelta. El llamado fue: 'Mire, cuidado, si la derecha nos gana no va a ser para gobernar un período, van a buscar por lo menos gobernar dos períodos'. Y yo creo que lo van a hacer. Tienen todas las herramientas, tienen toda la fuerza para hacerlo. Entonces, nuestra tarea es difícil, no es fácil", alertó.

Las causas de la derrota

En la entrevista con el matutino, Teillier se dio tiempo también para analizar en extenso las causas de la derrota de la Nueva Mayoría en las elecciones presidencial y parlamentaria, y acusó errores tanto del Gobierno como de la DC y de Alejandro Guillier; además de la propía estrategia frontal de la derecha.

"La derecha empezó a trabajar este triunfo el mismo día que ganó Bachelet (en 2013) y lo hizo por todos los medios: hicieron uso de recursos judiciales, políticos, y los usaron bien. Luego vino el golpe maestro de todo esto, que fue el caso Caval", afirmó.

"Ahí, aunque la Presidenta no tenía nada que ver, se la involucró y creo que desde ese momento comenzó a vislumbrarse que las cosas no iban a venir tan bien para nosotros", comentó Teillier, indicando que tal "duro golpe" incidió en "morigerar" la "gestión" del proceso de reformas.

"Yo no quiero acusar a la Democracia Cristiana, porque de verdad que trabajamos (...) Lo que no voy a rescatar nunca es la política de los matices", señaló, aunque insistió que, de modo general, en el oficialismo no supieron "auscultar un sentimiento que había en una parte importante de la ciudadanía, de que había problemas que, con o sin reforma, se mantenían y no se solucionaban".

Respecto a Alejandro Guillier, confirmó que "en un momento los partidos no tuvimos injerencia en las decisiones que tomaba el candidato" y "eso fue un error".