PC descartó irregularidades por venta de propiedades a sociedad de militante

El Partido Comunista descartó irregularidades por la venta de sus propiedades a una sociedad creada por Ricardo Solé, militante de la colectividad e integrante de su comité central.

La Tercera informó este miércoles que el PC, en el marco de la nueva ley de patrimonio y transparencia, vendió sus propiedades a Inversiones Progreso SpA, sociedad constituida el 2 de septiembre de 2016 y cuyo directorio designó a Solé como gerente, quien se convirtió en el administrador de la misma.

El centenar de propiedades fue traspasada a la sociedad luego de acordarse un pago de 3.500 millones de pesos con un cronograma de pagos a 10 años plazo, añadió el matutino.

A raíz de esta publicación, la comisión política del PC explicó a través de un comunicado (archivo adjunto) que respecto a Solé, quien fue uno de los responsables del proceso de refichaje en la tienda, "no es materia nuestra opinar sobre las decisiones administrativas que los actuales dueños de la sociedad puedan tomar en relación a la administración y disposición de sus inversiones".

"Que el representante legal de la empresa sea un militante de nuestro partido no reporta desde nuestra posición ninguna relevancia en la operación ejecutada, tampoco tenemos opinión en la forma en que los actuales propietarios decidan manejar sus inversiones, siendo nuestro único interés y preocupación obtener el cumplimiento de los acuerdos de pago según las condiciones acordadas en su momento", aseguraron.

Cercanía con PC "no inhabilita para presentar una propuesta"

Además, recalcaron que la decisión de vender las acciones a la sociedad Progreso SpA "se encuentra dentro de nuestras facultades, en cuanto a escoger al mejor comprador".

"Se buscaron compradores que no estuvieran involucrados en operaciones de especulación económica, ni fueran pertenecientes a ningún grupo económico nacional, por lo anterior, no se descartó la venta a personas que tuvieran o pudieran tener cercanía con el PC, pues esta situación no los inhabilita para presentar una propuesta para la adquisición de las acciones", aseveraron en el texto.

La colectividad detalló que la operación fue "mediante la venta de la totalidad de las acciones de la empresa que administraba los inmuebles".

"Este proceso se realizó dando pleno cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la venta de acciones y, asimismo, se ejecutó en condiciones normales para este tipo de operaciones, es decir, con una modalidad de pago a un plazo razonable para ambas partes involucradas", sentenció el PC.

Oposición acusa incumplimiento de ley de partidos

Desde Chile Vamos, los diputados de la UDI, Felipe Ward y Juan Antonio Coloma, junto a su par RN José Manuel Edwards, acusaron al PC de incumplir la ley de partidos políticos con esta venta de propiedades.

Ward sostuvo que "deben explicar si esto es o no una venta simulada, un arreglo entre amigos", mientras que Coloma planteó que "acá tenemos el mismo modus operandi que en la Universidad Arcis".

Ante esta ofensiva de la oposición, el integrante del comité central del PC, Juan Andrés Lagos, afirmó a Cooperativa que "estamos frente a algo que no se puede cuestionar ni del comienzo ni del fin su legalidad. Eso hay que dejar claro".

"Sin embargo, acá ha habido una obsesión de gente de derecha de tratar de demostrar de que el PC recibió platas de Venezuela, de que el PC ha financiado a terroristas, de que el PC se ha hecho mal haberes del punto de vista de algunos recursos, de que han presionado a fiscales, han presionado al Poder Judicial, administración de justicia, han tratado de levantar comisiones investigadoras en el Parlamento y ninguna de esas instancias les ha dado resultados", concluyó.