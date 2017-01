Allende y primarias PS: Si Alejandro Guillier quiere estar en la boleta, bienvenido será

La timonel del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, dijo este jueves que el senador y presidenciable radical, Alejandro Guillier, es bienvenido a participar en las primarias que la colectividad realizará en abril para definir a su candidato presidencial.

Esto luego que la directiva socialista decidiera mantener su propuesta de definir al presidenciable del partido en primarias abiertas, fórmula que podrá rechazar o aceptar el pleno del Comité Central este sábado.

"Si él quisiera estar en la boleta por supuesto que bienvenido será, porque Alejandro Guillier, más allá que no sea militante socialista, es parte de la Nueva Mayoría, va por lo menos a la primaria de la Nueva Mayoría y así lo ha manifestado", dijo la timonel del PS.

"Así que nosotros no tenemos ningún problema", añadió.

"Yo me imagino que Alejandro Guillier podría participar. Digo podría porque yo no tengo en las manos la decisión de Alejandro Guillier", sostuvo Allende.

Montes: "Me cuesta mucho entender el sentido de esto"

El anuncio de que la directiva mantendría la propuesta de primarias no cayó bien en el "Laguismo", desde donde apostaban por una proclamación de Ricardo Lagos este fin de semana o al menos una declaración en esa línea.

"Me cuesta mucho entender el sentido de esto. Es probable que varios de los candidatos no estuvieran y sólo iba a estar Lagos dentro de la lista de los que se podían votar ", dijo el senador socialista Carlos Montes, partidario del ex Mandatario.

"Yo no comprendo esta decisión, no la comprendo en absoluto, espero que el Comité Central la corrija, porque esto no es definitivo, pero es bastante difícil que así sea", indicó el legislador.

Para Montes "el Partido Socialista estaría renunciando a estar en la competencia con un candidato propio en las próximas primarias y eso me parece increíble".

Guillier: Los partidos son libres de decidir

Horas antes de conocer la decisión del PS, Guillier se refirió al debate señalando que "la ley dice que las primarias son el 2 de julio, son las únicas primarias legales. Los partidos son libres de decidir de acuerdo a sus estatutos, reglamentos u opiniones de sus miembros cómo va a resolver el tema del candidato, programa y cómo se articula el acuerdo parlamentario".

"A todos los candidatos nos conviene que los partidos resuelvan salomónicamente, con la satisfacción de sus bases, con la mejor participación y transparencia", puntualizó.

En palalelo, el aspirante a ser candidato presidencial del PS, José Miguel Insulza, declaró que "lo que le conviene políticamente al Partido Socialista es la elección que se propuso durante todo el año. Si alguien quiere cambiar de opinión, lo hará el Comité Central como le parezca, usará sus atribuciones -que no las he cuestionado-, pero creo que no le haría bien al partido".

El sábado "iré a escuchar lo que se dice y voy a presentar, si lo considero necesario, mis argumentos".