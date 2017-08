Andrade y candidatura de Insulza: Las decisiones siempre generan molestias

El diputado Osvaldo Andrade aseguró que no vale la pena insistirle al "Pánzer" para que compita por Arica pues ya dijo que no.

La Comisión Política del Partido Socialista no dio pie atrás y mantuvo su decisión de no postular a José Miguel Insulza en la carrera senatorial de la Región de Atacama.

El órgano interno de los socialistas declinó ofrecerle al ex ministro el cupo por esta zona, como era la pretensión del "Pánzer", y le dio la posibilidad de competir por Arica y Parinacota, algo que Insulza rechazó porque adoptó "un compromiso con Atacama".

"Creo que el balance habrá que hacerlo el día después de la elección y ese día, cuando tengamos los resultados, podremos hacer una balance de si fueron acertadas o no las decisiones que hemos tomado", dijo el diputado Osvaldo Andrade, miembro de la mencionada comisión.

"No quiero seguir especulando al respecto, si él ya dijo que no, para qué uno va a insistir en algo que no ocurrió y que no va a ocurrir", remarcó el legislador.

"Siempre estas cosas se pueden hacer mejor, pero también hay que considerar que los partidos tienen que tomar decisiones, para eso están y las decisiones que se toman, por cierto, siempre generan molestias, incomodidades, tristezas, pero para eso están los partidos, para tomar decisiones", remató el ex timonel socialista.

Los socialistas deberán zanjar ahora la plaza que Insulza no quiso tomar en Arica para poder inscribir este lunes las candidaturas ante el Servicio Electoral.

Cabe mencionar que las mesas del PS y el PPD en Atacama manifestaron su apoyo a la postulación de Insulza y pidieron que se le entregara el cupo en desmedro del comunista Lautaro Carmona.