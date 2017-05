Desde AES Gener a SQM: La llamativa y diversa cartera de inversiones del PS

Este miércoles se dieron a conocer las millonarias inversiones que mantiene el Partido Socialista (PS), entre las cuales se encuentran empresas que han sido cuestionadas por la justicia.

Según una investigación de Ahora Noticias, el fisco pagó más de siete mil millones de pesos como indemnización por los bienes expropiados durante la dictadura, dinero que fue invertido por la colectividad.

Tras eso, la colectividad realizó millonarias inversiones en empresas como SQM y Pampa Calichera. Además de Aguas Andinas, Esval, CGE, AES Gener, SalfaCorp, Masisa, Arauco y Sonda (dueña del sistema operador del Transantiago).

Junto con eso, el PS invirtió a largo plazo en Autopista del Sol y Vespucio Norte, mientras que en 2004 y 2013 se registran inversiones del PS en Braskem y Banco Pine, empresas de Brasil.

En tanto, hasta el 2015 el partido tenía bonos en la Caja de Compensación Los Andes y La Araucana.

Osvaldo Andrade, otrora presidente del PS, aseguró que el dinero fue invertido a través de un órgano autónomo. "Cuando yo fui informado de que habían inversiones señalé que no me parecía que eso fuese razonable, y que en consecuencia no se hiciera nunca más. Esa decisión se tomó, así que no hubo más inversiones en Soquimich ni en Pampa Calichera".

Andrade aseguró que en los congresos del partido se informa el detalle de las inversiones, punto en el que se distanció el actual presidente del conglomerado, Álvaro Elizalde, quien explicó que "lo que se informa en los congresos son los montos globales, pero no se informa a todos los delegados respecto de este detalle".