Escalona: Insulza no tiene autoridad moral para pedirle al PS que hagamos lo que quiera

El ex senador Camilo Escalona (PS) criticó en Cooperativa la postura de José Miguel Insulza en relación a la definición de un candidato presidencial de la colectividad.

En El Primer Café, Escalona manifestó que esté sábado propondra al partido "que vote el comité central ese día, esa es mi posición".

"Es bastante simple, todos saben que Ricardo Lagos no iría, no va a recorrer el país buscando votos de los militantes, él no va a participar de un evento de esas características, porque si tú haces una primaria interna significa que tienes que recorrer el país, ir a los comunales, participar de todas las asambleas, buscar los votos", aseveró.

"Es hacer un proceso que Alejandro Guillier como independiente mira desde fuera, esas fueron sus palabras textuales. Entonces, hacer una primaria entre los dos candidatos más débiles, con todo respeto de José Miguel Insulza y Fernando Atria, con los dos candidatos que no tienen ninguna posibilidad de ganar la primaria de la Nueva Mayoría, es en verdad un contrasentido para el Partido Socialista", precisó.

Escalona reiteró que "podría ser que por primera vez lleguemos últimos en la primaria de la Nueva Mayoría, entonces para que el partido no se arriesgue a un bochorno político, yo soy partidario que con los cuatro nombres que existen hoy votemos el sábado, incluyendo a Alejandro Guillier en la votación, porque no se puede excluir a nadie, y el que tiene un voto más se transforma en nuestro abanderado".

"El cáncer que hoy día afecta al Partido Socialista, lo que genera esta situación mofa incluso respecto del partido, las bromas, los comentarios y toda la situación que se ha producido, es por la indefinición del Partido Socialista y por lo tanto el comité central tiene que resolver el problema", sostuvo.

En relación a las críticas de Insulza, quien pedía una consulta para definir un candidato común del PS y PPD, Escalona indicó qie "Insulza llegó a este proceso en noviembre, él estuvo durante más de un año en la indefinición, no tiene autoridad moral para pedirle al Partido Socialista que nosotros hagamos lo que él quiera, porque estuvo un año en la ambiguedad de ser agente en La Haya o candidato".

"Si se hubiera retirado a tiempo y hubiera levantado su candidatura con el tiempo requerido y hubiese contado con todo el apoyo posible del Partido Socialista, naturalmente podría exigir", añadió.

Escalona recalcó que "cuando la situación no se ha hecho como las cosas deben hacerse, con la transparencia, la claridad y el tiempo necesario para que todos compitan en las mismas condiciones, no se puede llegar a última hora a exigir que a uno le hagan un terno a la medida".

"Él tiene una teoría de que le conviene, porque como ni Lagos ni Guillier van a participar de esa votación, entonces queda él con Atria y naturalmente en la interna socialista él tiene más votos que Atria", puntualizó.